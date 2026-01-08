Praznice luminate în Eparhia Argeșului și Muscelului

De sărbătoarea Teofaniei, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a săvârșit Sfânta Liturghie în noua Catedrală Arhiepiscopală din Curtea de Argeș. La final, ierarhul a oficiat Sfințirea Mare a apei pe esplanada din fața lăcașului. A doua zi, 7 ianuarie, Înaltpreasfinția Sa a slujit la hramul Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Pitești și a binecuvântat centrul social‑cultural al parohiei.

În ziua Bobotezei, foarte mulți credincioși, sosiți încă de la primele ore ale dimineții, au fost binecuvântați de ierarhul argeșean prin stropirea cu apă sfințită. În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, chiriarhul le‑a vorbit credincioșilor despre importanța praznicului dumnezeieștii Arătări, dar și despre folosul pe care îl aduce Agheasma Mare. Credincioșii au fost îndemnați să aibă întotdeauna în casă un vas cu apă sfințită pe care să îl țină la loc curat și să guste cu evlavie din ea în zilele de post, în vreme de necazuri, ispite, nevoi sau grele suferințe.

„Dintre toate Tainele Bisericii noastre Ortodoxe, Taina Sfântului Botez este cea dintâi. Orice om care se botează capătă calitatea de cetățean al Împărăției lui Dumnezeu. Ne‑a dăruit Dumnezeu această bucurie întreită, mai ales că și astăzi, în această sărbătoare, Se arată Sfânta Treime la apele Iordanului, atunci când din cer Dumnezeu mărturisește, spunând: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit, întru Care am binevoit». Noi avem porunca să Îl ascultăm pe Fiul Cel iubit, să‑I ascultăm poruncile, căci El a venit în lume ca cei păcătoși să se mântuiască”, a spus Înaltpreasfinția Sa, informează TRINITAS TV.

În ziua prăznuirii Înaintemergătorului Domnului, 7 ianuarie, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie de hramul Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Pitești, județul Argeș, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La final, a fost oficiată și slujba Parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii bisericii trecuți la Domnul. Bucuria întâlnirii cu ierarhul la hramul parohiei piteștene a fost completată prin săvârșirea slujbei de sfințire a Centrului social‑cultural „Ghenadie Arhiereul”, ridicat în apropierea bisericii. În cadrul acestuia, au fost sfințite cabinetul stomatologic, cabinetul de psihologie și neurochirurgie, precum și sala de mese unde, din anul 2017, în fiecare zi, 35 de persoane primesc o masă caldă. În semn de recunoștință și prețuire, Părintele Arhiepiscop Calinic a primit, din partea comunității parohiale, o frumoasă icoană.

Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din municipiul Pitești a fost construită în anul 1888, în locul unei biserici de lemn din secolul al 17-lea. Printre ctitorii principali ai acestui lăcaș de rugăciune se numără și Episcopul Ghenadie al Argeșului, informează site‑ul arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.