Praznicul Crăciunului sărbătorit la Chișinău

Data: 09 Ianuarie 2026

Miercuri, 7 ianuarie, numeroși credincioși din municipiul Chișinău au prăznuit Nașterea Domnului după calendarul neîndreptat, adunându‑se în rugăciune la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul”.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, împreună cu un sobor de preoți și diaconi slujitori ai paraclisului. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala Mitropoliei Basarabiei, dirijată de Mihai Gandraman.

În timpul împărtășirii clericilor, părintele eclesiarh Ilie Țîbuleac a dat citire Cuvântului pastoral la Nașterea Domnului al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Petru.

La finalul Sfintei Liturghii, Nașterea Domnului a fost vestită prin colindele mai multor grupuri vocale. Corala academică „Gavriil Musicescu” a Mitropoliei Basarabiei, un grup de colindători din România și copiii din capitală au adus, prin cântare, mărturia bucuriei creștine. Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Petru le‑a adresat tuturor un cuvânt de binecuvântare și mulțumire, subliniind că primirea lui Hristos începe în inimă și se arată prin viață curată și prin iubirea lui Dumnezeu și a aproapelui, iar colindul rămâne o formă binecuvântaă de vestire a credinței creștine în spațiul românesc.

În semn de prețuire pentru această mărturisire, colindătorii au primit daruri din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit, care a mulțumit, de asemenea, soborului slujitor pentru împreuna slujire și tuturor credincioșilor pentru prezență și comuniune în rugăciune.