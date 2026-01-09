Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Praznicul Crăciunului sărbătorit la Chișinău

Știri
Data: 09 Ianuarie 2026

Miercuri, 7 ianuarie, numeroși credincioși din municipiul Chișinău au prăznuit Nașterea Domnului după calendarul neîndreptat, adunându‑se în rugăciune la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul”.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, împreună cu un sobor de preoți și diaconi slujitori ai paraclisului. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala Mitropoliei Basarabiei, dirijată de Mihai Gandraman.

În timpul împărtășirii clericilor, părintele eclesiarh Ilie Țîbuleac a dat citire Cuvântului pastoral la Nașterea Domnului al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Petru.

La finalul Sfintei Liturghii, Nașterea Domnului a fost vestită prin colindele mai multor grupuri vocale. Corala academică „Gavriil Musicescu” a Mitropoliei Basarabiei, un grup de colindători din România și copiii din capitală au adus, prin cântare, mărturia bucuriei creștine. Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Petru le‑a adresat tuturor un cuvânt de binecuvântare și mulțumire, subliniind că primirea lui Hristos începe în inimă și se arată prin viață curată și prin iubirea lui Dumnezeu și a aproapelui, iar colindul rămâne o formă binecuvântaă de vestire a credinței creștine în spațiul românesc.

În semn de prețuire pentru această mărturisire, colindătorii au primit daruri din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit, care a mulțumit, de asemenea, soborului slujitor pentru împreuna slujire și tuturor credincioșilor pentru prezență și comuniune în rugăciune.

 

