Praznicul Nașterii Domnului în Episcopia Daciei Felix

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 29 Decembrie 2025

Sărbătoarea Nașterii Domnului Iisus Hristos a fost prăznuită cu multă bucurie și dragoste și în Episcopia Daciei Felix, Serbia. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Episcop Ieronim a oficiat Sfânta Liturghie, joi, 25 decembrie, în Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din orașul Vârșeț, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au participat și numeroși credincioși veniți să înalțe rugăciuni în acest moment de sărbătoare.

În cuvântul de învățătură adresat comunității românești din Serbia, Preasfinția Sa a subliniat atât dimensiunea istorică a marelui praznic, cât și profunzimea lui teologică.

„Nașterea Domnului nu este doar amintirea unui fapt istoric, ci este începutul lucrării mântuitoare a lui Dumnezeu în lume, momentul în care cerul Se pleacă spre pământ, iar omul primește șansa prin excelență de a realiza comuniunea personală cu Dumnezeu. Nașterea Domnului ne cheamă să fim împreună, să redescoperim bucuria comuniunii, pentru că Hristos nu Se naște pentru un om singur, ci pentru întreaga comunitate a credincioșilor”, a spus Preasfinția Sa, după cum se arată pe site-ul episcopiadaciafelix.ro.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Ieronim, în semn de dragoste și apreciere, a oferit o gramată de apreciere lui Milenko Topic, responsabilul media în cadrul Administrației eparhiale, pentru activitatea depusă în toată această perioadă. Totodată, a oferit daruri tuturor copiilor prezenți la Sfânta Liturghie, aducând bucurie în inimile celor mici.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Ieronim, Episcopul Daciei Felix  -   Catedrala Episcopală din Vârșeț
