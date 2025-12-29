Praznicul Nașterii Domnului, sărbătorit la Lugoj

Data: 29 Decembrie 2025

În cea de‑a doua zi Crăciunului, la sărbătoarea Soborului Maicii Domnului, biserica monument istoric cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj a fost vizitată de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, care a săvârșit Sfânta Liturghie și l‑a hirotonit în treapta preoției pe diaconul Silviu‑Sebastian Iordache, pe seama acestei biserici, se arată pe site‑ul oficial mitropolia‑banatului.ro.

Potrivit tradiției, decenii de‑a rândul, a doua zi de Crăciun a constituit pentru credincioșii lugojeni o zi cu totul specială, deoarece aici au poposit mereu ierarhii de la Timișoara. Nici anul acesta nu s‑a făcut excepţie de la această frumoasă tradiţie, care vine să confirme importanța bisericească, culturală şi spirituală pe care a avut‑o Lugojul de‑a lungul vremii, cel de‑al doilea oraş ca mărime şi importanță al Banatului.

Din soborul de slujitori au făcut parte preoții Mircea Szilagyi și Timotei Anișorac, consilieri eparhiali, preotul Ionuț‑Viorel Furdean, protopopul Lugojului, părintele Ioan Cerbu, protopop emerit și parohul bisericii, preoții coslujitori dr. Vasile Munteanu, Cristian Cerbu şi diaconul Silviu‑Sebastian Iordache. Sfânta Liturghie a fost împodobită de armoniile corului parohial, dirijat de prof. Alina Bogoevici, în repertoriu fiind incluse compoziții liturgice ale compozitorilor consacrați Ion Vidu, Gavriil Musicescu ş.a.

După momentul Heruvicului, diaconul Silviu‑Sebastian, licențiat în Teologie pastorală, a fost hirotonit în treapta preoției, un moment încărcat de emoție pentru familia celui hirotonit și pentru toți credincioșii.

La momentul potrivit, numeroși credincioși, copii şi adulţi, s‑au împărtăşit cu Trupul şi Sângele Domnului, iar la final, Părintele Mitropolit a rostit un bogat cuvânt de învăţătură cu privire la Evanghelia praznicului. După otpustul Sfintei Liturghii, au fost prezentate două volume recente ale Părintelui Mitropolit: „Taina din peștera Betleemului” și „Trandafirul dintre spini. Miride din pridvorul inimii”. Cu multă bucurie, credincioșii au primit aceste daruri ale Părintelui Mitropolit, solicitând la ieșirea din biserică autografe și binecuvântări de la ierarhul bănățean.