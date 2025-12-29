Prăznuirea Sfinţilor Cuvioşi Nicodim și Gherasim de la Tismana

În ziua de 26 decembrie, Biserica Ortodoxă a prăznuit Soborul Maicii Domnului și pe Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfințit de la Tismana, Ocrotitorul Olteniei. Sărbătoarea de anul acesta a fost cu totul specială, deoarece Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l‑a canonizat, în anul 2024, pe Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana, cu ziua de prăznuire 26 decembrie, iar în luna septembrie 2025 a avut loc şi proclamarea locală a noului mucenic întru Hristos. În a doua zi după Crăciun, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Mănăstirea Tismana, întemeiată de către Ocrotitorul Olteniei, Sfântul Nicodim cel Sfinţit, şi binecuvântată de Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim.

Sărbătoarea a început în seara de 25 decembrie, prin săvârșirea Vecerniei unită cu Litia, a Utreniei şi a Ceasului întâi. Prăznuirea a continuat a doua zi cu săvârșirea Liturghiei arhierești de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu alături de părintele exarh arhim. Ioachim Pârvulescu, starețul Mănăstirii Lainici, și părintele Marian Mărăcine, protoiereu al Protopopiatului Târgu Jiu Nord. În cadrul sfintei slujbe, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Claudiu Dăianu, pe seama Parohiei Gilort.

În prima parte a cuvântului de învăţătură, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a vorbit despre Întruparea Fiului lui Dumnezeu şi despre Fecioara Maria. În a doua parte a predicii, a evidenţiat viaţa virtuoasă a celor doi sfinţi ocrotitori ai Tismanei: „În vieţile Sfântului Nicodim şi a Sfântului Gherasim, Dumnezeu a lucrat permanent. Sfinţii făceau semnul sfintei cruci şi ispitele şi diavolii dispăreau. Sfinţii nu au dobândit acest har cu puterile lor, ci Mântuitorul Iisus Hristos le‑a dat această putere. Atunci când îl vedem pe Sfântul Nicodim, noi credem că el este puternic, dar el este ajutat de Mântuitorul Iisus Hristos, Care i‑a venit permanent în ajutor. Acelaşi lucru s‑a petrecut şi cu Sfântul Gherasim. El a început cu post şi rugăciune comuniunea cu Dumnezeu, în această mănăstire, în chilia sa. Creşterea bună nu se face cu pomul deja înflorit, ci cu vlăstarul care creşte, înfloreşte şi apoi aduce roade. În rugăciune, el a contemplat permanent şi s‑a ostenit şi l‑a înfrânt pe omul cel trupesc. În momentul arestării, Sfântul Gherasim era deja spre Împărăţia lui Dumnezeu. În temniţă el a crescut şi mai mult şi s‑a pus în slujba oamenilor. Sfântul Gherasim a trăit aceste momente grele ca să slujească altora. El a fost chinuit de vrăjmaşii din temniţă, dar i‑a iertat pe aceştia, aşa cum a zis Mântuitorul. A mers mai departe şi i‑a iertat şi s‑a rugat ca prigonitorul său să fie mântuit. A depăşit porunca iubirii vrăjmaşului, l‑a condus spre mântuire, a trecut împreună cu călăul său la Domnul. Aceşti sfinţi sunt următori Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Au privit cu ochii aţintiţi asupra Crucii Mântuitorului şi au primit cununa sfinţeniei, de aceea noi avem o bucurie înfloritoare în zilele acestea, prin praznicul luminat al Naşterii Domnului şi prin cinstirea Sfinţilor Ocrotitori ai Olteniei şi ai Mănăstirii Tismana”.