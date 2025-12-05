Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Premierea concursului „Sfinții, prietenii copiilor” - ediția a XVI‑a, găzduită de Școala „Federico García Lorca”

Un articol de: Daniel Baciu - 05 Decembrie 2025

Joi, 4 decembrie, Școala Gimnazială „Federico García Lorca” din București a găzduit festivitatea de premiere a celei de‑a XVI‑a ediții a concursului „Sfinții, prietenii copiilor”, desfășurat sub coordonarea ISMB, în colaborare cu unitatea de învățământ. Concursul, organizat în luna mai și adresat elevilor din clasele a V‑a și a VI‑a, a cuprins două probe - una de cunoștințe religioase și una de desen - și a reunit peste 400 de participanți din 48 de școli ale Capitalei.

Premierea s‑a desfășurat pentru prima dată în spațiul școlii, după ce, în anii precedenți, manifestarea avea loc la Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din Protoieria Sector 3 Capitală. La eveniment a fost prezent pr. Mihai Stavără, cel care a găzduit edițiile anterioare și a dorit să fie din nou alături de copii și cadrele didactice implicate.

Festivitatea a adunat în același loc inspectorul pentru disciplina Religie din cadrul ISMB, Dragoș Ioniţă, directorii Școlii „Federico García Lorca”, Diana Florentina Basalic și Alina Vulpe, profesori metodiști, cadre didactice îndrumătoare de religie și educație plastică, precum și părinți și elevi. Evenimentul a debutat cu intonarea Imnului național, urmată de un mesaj de binecuvântare și felicitare adresat copiilor pentru efortul depus și profesorilor pentru sprijinul oferit. Reprezentanții școlii și inspectorul pentru disciplina Religie au transmis cuvinte de apreciere și încurajare, subliniind valoarea formativă a acestui proiect educațional și importanța continuării lui.

Un moment deosebit al festivității a fost interpretarea unor colinde dedicate Nașterii Domnului de către un grup de elevi ai școlii-gazdă, care au adus emoție și bucurie publicului. Ajuns la ediția a XVI‑a, concursul „Sfinții, prietenii copiilor” rămâne un demers constant al ISMB, dedicat promovării valorilor creștine și încurajării creativității artistice în rândul elevilor.

 

