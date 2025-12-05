Premierea concursului „Sfinții, prietenii copiilor” - ediția a XVI‑a, găzduită de Școala „Federico García Lorca”

Joi, 4 decembrie, Școala Gimnazială „Federico García Lorca” din București a găzduit festivitatea de premiere a celei de‑a XVI‑a ediții a concursului „Sfinții, prietenii copiilor”, desfășurat sub coordonarea ISMB, în colaborare cu unitatea de învățământ. Concursul, organizat în luna mai și adresat elevilor din clasele a V‑a și a VI‑a, a cuprins două probe - una de cunoștințe religioase și una de desen - și a reunit peste 400 de participanți din 48 de școli ale Capitalei.

Premierea s‑a desfășurat pentru prima dată în spațiul școlii, după ce, în anii precedenți, manifestarea avea loc la Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din Protoieria Sector 3 Capitală. La eveniment a fost prezent pr. Mihai Stavără, cel care a găzduit edițiile anterioare și a dorit să fie din nou alături de copii și cadrele didactice implicate.

Festivitatea a adunat în același loc inspectorul pentru disciplina Religie din cadrul ISMB, Dragoș Ioniţă, directorii Școlii „Federico García Lorca”, Diana Florentina Basalic și Alina Vulpe, profesori metodiști, cadre didactice îndrumătoare de religie și educație plastică, precum și părinți și elevi. Evenimentul a debutat cu intonarea Imnului național, urmată de un mesaj de binecuvântare și felicitare adresat copiilor pentru efortul depus și profesorilor pentru sprijinul oferit. Reprezentanții școlii și inspectorul pentru disciplina Religie au transmis cuvinte de apreciere și încurajare, subliniind valoarea formativă a acestui proiect educațional și importanța continuării lui.

Un moment deosebit al festivității a fost interpretarea unor colinde dedicate Nașterii Domnului de către un grup de elevi ai școlii-gazdă, care au adus emoție și bucurie publicului. Ajuns la ediția a XVI‑a, concursul „Sfinții, prietenii copiilor” rămâne un demers constant al ISMB, dedicat promovării valorilor creștine și încurajării creativității artistice în rândul elevilor.