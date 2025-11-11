Preoteasa Tatiana Huluba din Zăpodeni, Vaslui a trecut la Domnul

Data: 11 Noiembrie 2025

Sute de credincioși din Zăpodeni, Vaslui, colegi și prieteni au venit să‑și ia rămas-bun de la preoteasa Tatiana Huluba, trecută la Domnul zilele trecute. Slujba de înmormântare a fost săvârșită duminică, 9 noiembrie de părintele protopop de Vaslui, Adrian Chirvasă, delegatul Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, împreună cu un numeros sobor de slujitori.

În cuvântul de mângâiere rostit, părintele proropop a remarcat numeroasele realizări ale părintelui Ioan Huluba sprijinite de echilibrul și bunul sfat dat de soția preotului. Totodată a subliniat încercările și jertfa nevăzută pe care o preoteasă o duce discret în umbra preotului. Cuvinte de mângâiere și binecuvântare au fost adresate și din partea Preasfințitului Episcop Ignatie. Un mesaj de despărțire a fost adresat și de ginerele său, părintele Constantin Grigore: “A plecat să pregătească agape festive pentru toți invitații care i‑au fost oaspeți: episcopi, preoți, prieteni, care de‑a lungul celor 40 de ani de slujire parohială s‑au bucurat de rafinata sa ospitalitate”.

Născută la 4 februarie 1963 în Vaslui, Tatiana Chiratcu se căsătorește în 1985 cu teologul Ioan Huluba, pe care îl urmează, după mărturisirea Tainei Hirotoniei, la Parohia Zăpodeni. O femeie devotată și modestă, a renunțat la confortul urban pentru a‑și urma soțul în misiunea preoțească, trăind cu demnitate într‑o parohie rurală. A sprijinit cu dăruire viața parohiei, aducând noblețe prin mesele sale rafinate, grija pentru tradiții și ajutorul oferit tuturor celor care băteau la ușa preotului. Bucuria vieții i‑a fost împlinită prin realizările fiicei Ana și nașterea nepoatei Maria. A revenit târziu la serviciu, la Farmacia Spitalului Județean Vaslui, de unde s‑a retras recent la pensie.