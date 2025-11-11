Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Preoteasa Tatiana Huluba din Zăpodeni, Vaslui a trecut la Domnul

Data: 11 Noiembrie 2025
Data: 11 Noiembrie 2025

Sute de credincioși din Zăpodeni, Vaslui, colegi și prieteni au venit să‑și ia rămas-bun de la preoteasa Tatiana Huluba, trecută la Domnul zilele trecute. Slujba de înmormântare a fost săvârșită duminică, 9 noiembrie de părintele protopop de Vaslui, Adrian Chirvasă, delegatul Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, împreună cu un numeros sobor de slujitori.

În cuvântul de mângâiere rostit, părintele proropop a remarcat numeroasele realizări ale părintelui Ioan Huluba sprijinite de echilibrul și bunul sfat dat de soția preotului. Totodată a subliniat încercările și jertfa nevăzută pe care o preoteasă o duce discret în umbra preotului. Cuvinte de mângâiere și binecuvântare au fost adresate și din partea Preasfințitului Episcop Ignatie. Un mesaj de despărțire a fost adresat și de ginerele său, părintele Constantin Grigore: “A plecat să pregătească agape festive pentru toți invitații care i‑au fost oaspeți: episcopi, preoți, prieteni, care de‑a lungul celor 40 de ani de slujire parohială s‑au bucurat de rafinata sa ospitalitate”.

Născută la 4 februarie 1963 în Vaslui, Tatiana Chiratcu se căsătorește în 1985 cu teologul Ioan Huluba, pe care îl urmează, după mărturisirea Tainei Hirotoniei, la Parohia Zăpodeni. O femeie devotată și modestă, a renunțat la confortul urban pentru a‑și urma soțul în misiunea preoțească, trăind cu demnitate într‑o parohie rurală. A sprijinit cu dăruire viața parohiei, aducând noblețe prin mesele sale rafinate, grija pentru tradiții și ajutorul oferit tuturor celor care băteau la ușa preotului. Bucuria vieții i‑a fost împlinită prin realizările fiicei Ana și nașterea nepoatei Maria. A revenit târziu la serviciu, la Farmacia Spitalului Județean Vaslui, de unde s‑a retras recent la pensie.

 

