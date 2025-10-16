Prezentare de carte în Protopopiatul Făget din Timiș

Data: 16 Octombrie 2025

Biserica Parohiei Făget I, județul Timiș, a găzduit duminică seara, 12 octombrie, prezentarea volumului „Parohiile Protopopiatului Ortodox Făget. Comunitate‑Biserică‑Școală confesională”, apărut la Tipografia Partoș, Timişoara, 2025, cu binecuvântarea și precuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan.

Manifestarea, la care a participat Părintele Mitropolit Ioan, a debutat cu săvârșirea Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, în prezența preoților Protopopiatului Făget, a primarului și a unor șefi de instituții din oraș, a protopopilor de la oficiile protopopești Timișoara I și Făget, precum și a foarte multor credincioși veniți și din parohiile învecinate.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a dat cuvântul părintelui vicar eparhial Ionel Popescu, care a prezentat pe scurt monumentala lucrare monografică, realizată după ani de cercetare de regretatul profesor Ioan Cipu, profesorul dr. Dumitru Tomoni și protopopul emerit Bujor Păcurar.

Părintele Mitropolit Ioan i‑a rugat, apoi, pe cei doi autori să vorbească despre modul în care au început vasta lucrare de documentare pentru întocmirea acestui volum, dificultățile întâmpinate, vechimea localităților, a parohiilor și a filialelor acestora, rolul Bisericii și al Școlii confesionale în viața românilor bănățeni, personalitățile bisericești și laice din vremurile trecute și din zilele noastre etc.

Pe lângă cercetarea arhivelor eparhiale de la Timișoara, Arad și Caransebeș, Arhivelor Statului, cele parohiale, a bibliografiei de specialitate, autorii au străbătut „la pas” cele 70 de parohii ale protopopiatului, au consemnat însemnările făcute pe cărțile bisericești și mărturiile orale.

După precizările celor doi autori, Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța acestei lucrări pentru istoria vieții bisericești din Banat și modul în care s‑au străduit înaintașii noștri să păstreze candela aprinsă a credinței pe aceste meleaguri, dând sens și orientare duhovnicească vieții culturale, sociale și educative.

Chiriarhul i‑a felicitat pe cei doi autori, le‑a mulțumit pentru darul neprețuit făcut Bisericii și istoriei noastre și le‑a acordat înalta distincție „Ordinul eparhial Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș” pentru clerici și mireni.

„Manifestarea s‑a încheiat cu dezvelirea unei plăci comemorative pentru profesorul Ioan Cipu, așezată pe clădirea în care a locuit, și vizitarea Muzeului Țării Făgetului, organizat de profesorul Dumitru Tomoni”, ne‑a transmis părintele vicar eparhial Ionel Popescu.