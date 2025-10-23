Prima prăznuire a Sfântului Constantin Sârbu în ctitoria sa

Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu, unul dintre cei 16 mărturisitori ortodocşi români din secolul al XX‑lea a căror proclamare solemnă a canonizării a fost săvârșită la începutul Anului omagial al Patriarhiei Române şi cărora le este dedicat acest An comemorativ, a fost cinstit pentru prima dată în 23 octombrie. În biserica Parohiei Parcul Călăraşi din Protoieria Sector 2 Capitală, pe care a ctitorit‑o, a fost proiectat miercuri, 22 octombrie, filmul documentar realizat de TRINITAS TV despre viaţa sa.

Sărbătoarea Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu a început în ajun, în Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, „Sfânta Cuvioasă Parascheva” şi „Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Prodromiţa” din fosta Barieră a Vergului. Clericii slujitori ai parohiei au săvârşit după rânduială slujba Vecerniei cu Litie. După momentele de rugăciune, a fost împlinit testamentul spiritual al preotului‑ctitor, care a zidit această biserică având în gând nu doar ajutorarea spirituală a credincioșilor, ci şi sporirea lor intelectuală.

Filmul documentar „Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu” a fost lansat în prezenţa părintelui Mihai Cristian Popescu, protopop al Protoieriei Sector 2 Capitală; a părintelui Nicolae Giolu, parohul Bisericii Parcul Călăraşi; a părintelui conf. dr. Marin Cojoc, parohul Bisericii Sapienţei din Capitală; a părintelui conf. dr. Alexandru Arion; a părintelui Iulian Ignat, inspector eparhial; a părintelui George Adrian Aniculoaie, redactor‑şef TRINITAS TV; a părintelui Eugen Buchiu, redactor‑şef TRINITAS TV, producătorul şi realizatorul filmului; a arhid. Sebastian Pană, consilier patriarhal şi director de producţie TRINITAS TV. Printre credincioşii prezenţi în biserică s‑au numărat oameni care l‑au cunoscut pe Părintele Constantin Sârbu şi care au dat mărturie despre această experienţă în filmul documentar. „Documentarul despre viaţa sfântului, slujirea şi jertfa lui ne aduce în minte suferinţa, lacrimile, harul şi iubirea. Îi felicităm pe ostenitorii televiziunii TRINITAS care au realizat acest film documentar, pe părintele profesor Nicolae Giolu, parohul bisericii ctitorite de Sfântul Constantin Sârbu, şi pe toţi credincioşii prezenţi în număr mare la această seară duhovnicească”, ne‑a declarat la final părintele protoiereu Mihai Cristian Popescu.

Părintele Eugen Buchiu ne‑a vorbit despre informaţiile descoperite în timpul documentării acestui film: „A fost o mare binecuvântare să putem lansa filmul documentar închinat Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu în biserica ctitorită de el cu multă trudă, după cum însuşi mărturisea. Ne aflăm într‑un lăcaş de cult al cărui prim donator a fost chiar el. Dintr‑o scrisoare pe care a redactat‑o, aflăm că toată zestrea celor două fete pe care le‑a avut şi pe care le‑a crescut singur, ca văduv, în valoare de 100.000 de lei, a donat‑o construcţiei acestei biserici. Şi se păstrează în arhive chitanţa cu numărul 1 eliberată chiar pe numele său. Este o bucurie şi o onoare deopotrivă să putem organiza acest eveniment chiar în biserica despre care Sfântul mărturisea că a zidit‑o cu foarte multă trudă. Spunea că şi‑a lăsat soţia bolnavă de cancer pe patul suferinţei şi venea şi punea cărămizi aici, le lăsa pe cele două fete mici, de 2 şi 5 ani şi venea şi construia biserica. Şi‑a neglijat propria sănătate pentru ridicarea acestui lăcaş de cult. Asta înseamnă sfinţenia: să te dedici total Bunului Dumnezeu şi Bisericii Sale”.

Despre „întoarcerea” Sfântului Constantin Sârbu în biserica pe care a ctitorit‑o ne‑a vorbit şi părintele paroh Nicolae Giolu: „În biserica Parohiei Călăraşi a avut loc un eveniment deosebit. După slujba Vecerniei şi a Litiei a fost difuzat filmul documentar despre Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu, realizat prin strădania părintelui Eugen Buchiu. Pentru parohia noastră este o cinste deosebită, întrucât părintele Constantin Sârbu este ctitorul bisericii în care slujim şi ne rugăm. Este omul care s‑a jertfit pentru ridicarea acestei biserici, dar şi pentru zidirea sufletească a credincioşilor. Este un om care întreaga viaţă a suferit, drumul pe care a mers a fost unul al Golgotei şi şi‑a purtat crucea suferinţei până la capăt. Iată că, dacă a plecat ca un învins, fiind arestat în anul 1954, de data aceasta se întoarce biruitor, ca sfânt în sinaxar, cinstit de noi toţi şi iubit de toţi credincioşii”.

Poate cel mai impresionant moment al filmului documentar a fost secvenţa în care vocea părintelui Constantin Sârbu s‑a auzit din nou, după mai bine de 71 de ani de la arestare, în biserica pe care a ctitorit‑o.

În ziua de pomenire a Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de soborul de slujitori ai acestui lăcaş. Pentru a spori bucuria duhovnicească a celor prezenţi la slujbă, răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Grupului psaltic „Tronos” Junior, conduşi de protopsaltul Ioan Balaban. La finalul slujbei, părintele paroh Nicolae Giolu a vorbit despre viaţa preotului care a ctitorit această biserică. De asemenea, a amintit că ideea înfiinţării acestui grup psaltic a luat naştere chiar în biserica Parohiei Parcul Călăraşi, în timpul unui concert de colinde al Grupului psaltic „Tronos” la care au participat o mulţime de copii care cântau împreună cu cei mai mari, prilej cu care i‑a fost sugerat arhidiaconului Mihail Bucă şi numele noului cor.