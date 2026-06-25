Prinos de rugăciune în veşmântul câmpului roditor la Mănăstirea Măxineni

În ziua de sărbătoare a Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, 24 iunie, Mănăstirea Măxineni, unul dintre cele mai importante aşezăminte istorice ale județului Brăila, aflată la 10 km depărtare de localitatea cu același nume, și‑a cinstit ocrotitorul spiritual.

În ziua hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Mănăstirea Măxineni de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi. Slujba a fost oficiată la Altarul de vară din curtea mănăstirii, în prezența credincioșilor de la parohiile din apropiere, veniți cu bucurie și evlavie pentru a se ruga celui care a pregătit calea și mulțimile pentru primirea lui Mesia. În cadrul Sfintei Liturghii, monahul Iustinian Țopea, din cadrul acestei mănăstiri, a fost hirotonit ierodiacon. Întrucât pe 24 iunie a fost şi Ziua Iei, mulți dintre cei prezenți au purtat ia românească ca piesă vestimentară de sărbătoare. Printre aceștia s‑au aflat și tinerii din grupurile catehetice ale parohiilor Măxineni, Movila Miresii și Perișoru din județul Brăila, îmbrăcați în frumosul port tradițional românesc și purtând cu drag cununile de Sânziene, frumos împletite din spice de grâu aurii. La hramul mănăstirii brăilene a participat și un grup de tineri deținuți de la Penitenciarul Tichilești, însoțiți de preotul capelan, unii dintre aceștia fiind împărtășiți cu Sfintele Taine.

În cuvântul de învățătură, Părintele Arhiepiscop Casian le‑a vorbit credincioșilor despre sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, Prorocul și Înaintemergătorul Domnului, și despre viața plină de speranță care se oglindește în portul tradițional. Ierarhul locului a evidențiat prezența armonioasă a comunității monahale locale, dar și participarea impresionantă a tinerilor, a adolescenților și a copiilor însoțiți de familiile lor. Înaltpreasfinția Sa a arătat că aceștia vin să învețe deopotrivă rânduielile bisericești și lecțiile de istorie, cultură și unitate lăsate moștenire de voievozii țării. Chiriarhul a descris evenimentul ca pe o sărbătoare a sufletului și a familiei, marcată vizual de frumusețea iei românești, privită ca un simbol sacru al hărniciei și credinței poporului:

„Cu multă credință, rugăciune și speranță, în familia preotului Zaharia și Elisabetei, a trimis la bătrânețile timpului lor, Dumnezeu, pe cel mai mare ascet, Sfântul Ioan, a cărui naștere o sărbătorim astăzi și în această mănăstire voievodală de la Măxineni, așezată sub ocrotirea Botezătorului. Aici este o altă familie, ascetic‑monahală, harnică, tânără, armonioasă, care se școlește deodată la școala rânduielilor noastre monahale, dar și la școala pe care ne‑au lăsat‑o voievozii Țării Românești, toți, în cetatea apărării credinței și neamului, unității, demnității și solidarității noastre. Toate se văd într‑o prezență impresionantă a copiilor încoronați cu florile câmpului, rodnic și plin de frumusețe, și, în același timp, a familiilor lor ocrotitoare și a unei serii întregi de adolescenți și tineri care vin la școala, deodată, a credinței și tradiției, dar și la școala istoriei, tradiției și culturii noastre românești, în această importantă parte de țară, la mănăstirea voievodală de la Măxineni. Sărbătoare de suflet, a familiei și a tradiției, în învelișul celui mai frumos, ia românească, care‑i purpura frumuseții, rodniciei, hărniciei și credinței poporului român”, a spus IPS Părinte Arhiepiscop Casian.

De la Altarul de vară, ierarhul locului, împreună cu tinerii, a mers la biserica ridicată pe locul ruinelor vechii ctitorii, unde a fost săvârșită slujba Parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii acestui așezământ monahal. După slujba din biserica voievodală, ierarhul a mai făcut un popas de rugăciune și reculegere la mormintele din cimitirul mănăstirii. La final, cei prezenți la hramul mănăstirii s‑au bucurat de agapa creștinească, pregătită special pentru această zi de sărbătoare.

Spre evlavia și bucuria duhovnicească a credincioșilor care ajung în această zonă a țării, în patrimoniul sacru al mănăstirii se află așezate, în două racle, părticele din moaștele Sfinților Ioan Botezătorul, Vasile cel Mare, Ioan Casian, Constantin Brâncoveanu și Ioan Maximovici.

Așezată strategic, la confluența râurilor Siret și Buzău, mănăstirea a fost ctitorită de domnitorul Matei Basarab al Țării Românești în perioada 1636-1637.