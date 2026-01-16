Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Procesiune la Biserica Domnească din Capitală în ajunul hramului

Un articol de: Filip Hristofor Cane - 16 Ianuarie 2026

La Biserica Domnească „Sfântul Anton”‑Curtea Veche, Paraclis Patriarhal din centrul Capitalei, a avut loc vineri seară, 16 ianuarie, tradiționala procesiune către troița ridicată pe locul fostei biserici închinate Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, lăcaș distrus în incendiul din anul 1847.

Clericii au purtat icoana făcătoare de minuni a Sfântului Antonie, precum și racla ce adăpostește un fragment din sfintele sale moaște, până în Piața „Sfântul Anton” din Centrul Vechi, spațiu care evocă, prin troița frumos realizată și prin perimetrul marcat cu ziduri joase, vechiul lăcaș de rugăciune mistuit în cel mai mare incendiu din istoria Bucureștiului.

Aici a fost săvârșit Acatistul Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, iar la final părintele paroh Gheorghe Zaharia le‑a explicat celor prezenți semnificația istorică și duhovnicească a procesiunii organizate anual în acest loc: „Cu ajutorul Bunului Dumnezeu și al Sfântului Antonie cel Mare, iată că este al 15‑lea an în care venim în acest loc cu racla Sfântului Antonie. La început am venit doar cu icoana făcătoare de minuni a Sfântului Antonie cel Mare, iar din anul 2018 venim și cu racla sfântului, aici, în acest loc unde a existat o biserică ce a avut hramul Sfântului Antonie cel Mare, de la care am primit și noi acest hram pentru biserica noastră. Aici a existat o biserică zidită în anul 1735. Ea nu a rezistat decât până în anul 1847. Biserica a fost construită în incinta unei pulberării, așa cum se numea la început, un fel de depozit de muniție, care mai târziu ar fi devenit o pușcărie. Această biserică a ars în anul 1847, odată cu marele incendiu care a mistuit jumătate din București și foarte multe biserici, printre care și aceasta, iar într‑o mică măsură a fost afectată și biserica noastră. În urma acestor evenimente, biserica noastră l-a primit pe Sfântul Cuvios Antonie cel Mare ca al doilea hram, primul fiind Buna Vestire. Din acel moment, lăcașul se află sub ocrotirea Sfântului Antonie cel Mare, iar binecuvântarea sa s‑a revărsat asupra bisericii. Mai întâi prin icoana făcătoare de minuni a Sfântului Antonie cel Mare, iar din anul 2017, printr‑un fragment din sfintele sale moaște, ca să vegheze asupra bisericii noastre, să o ocrotească și să asculte rugăciunile tuturor celor care vin și se roagă cu credință la Sfântul Antonie cel Mare, pentru că mult poate înaintea lui Dumnezeu. Pentru viața sa curată și pentru nevoința pe care a avut‑o pe pământ, Dumnezeu l‑a învrednicit să poarte rugăciunile noastre și să se roage în continuare pentru noi. Pentru oricine vine și aprinde o lumânare aici, este un gest mare, un gest extraordinar, pentru că acesta este un loc sfințit. Aici a fost un Sfânt Altar, aici s‑au săvârșit Sfinte Liturghii, aici a fost o biserică în care au slujit preoți și nu putem fi nepăsători față de acest loc. Îl rugăm pe Sfântul Antonie cel Mare să vegheze în continuare asupra vieților noastre, asupra familiilor noastre, asupra cetății Bucureștiului, asupra bisericii noastre, cea mai veche din București, asupra țării noastre și asupra întregului neam românesc, fiindcă este mare nevoie de sprijinul sfinților pentru a depăși vremurile grele pe care le trăim”.

În continuare, soborul de slujitori a săvârșit slujba Vecerniei cu Litia.

Sâmbătă, în ziua hramului, de la ora 7:30 vor fi săvârșite slujba Utreniei și Acatistul Sfântului Antonie cel Mare, iar de la ora 9:30 Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Biserica Domnească „Sfântul Anton” este situată pe strada Franceză nr. 33.

 

