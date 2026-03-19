Prezență arhierească la hramul schitului din Drăgușani, Bacău

Data: 19 Martie 2026

Marți, 17 martie, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfințite la Schitul „Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu” din Protopopiatul Sascut, cu prilejul hramului acestui așezământ monahal.

Din soborul slujitorilor care l‑au însoțit în rugăciune pe Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul au făcut parte arhimandritul Nicolae Dănilă, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, protosinghelul Alexie Lazăr, egumenul schitului, și alți preoți și diaconi.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălțate rugăciuni de dezlegare specifice perioadei de nevoință a Postului Mare, dar și rugăciuni pentru încetarea conflictelor armate din Orientul Mijlociu.

Cuvântul de învățătură a fost adresat pelerinilor, veniți în Poiana lui Dumnezeu pentru a se reculege în comuniune de rugăciune la acest popas duhovnicesc, de către Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, care a vorbit despre faptul că, în perioada Postului Mare, cei care vor să se pregătească pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului trebuie să rămână în stare de jertfă având sufletele curățite prin Sfintele Taine.

La finalul evenimentului, după ce preacuviosul părinte protosinghel Alexie Lazăr a primit felicitări din partea ierarhului și a soborului slujitorilor în contextul cinstirii ocrotitorului spiritual, acesta a adresat mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim pentru binecuvântare, Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul pentru slujire și cuvânt de învățătură, preacuvioșilor și preacucernicilor părinți împreună‑litughisitori la acest moment de har și de binecuvântare pentru obștea nevoitorilor acestei oaze de spiritualitate monahală, autorităților locale și pelerinilor.

 

