Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, la conferinţa ASCOR de la Alba Iulia

Un articol de: Diac. Ștefan Bretoiu - 19 Martie 2026

A doua conferință organizată de Asociația Studenților Creștin‑Ortodocși Români (ASCOR) - filiala Alba Iulia în Postul Sfintelor Paști din acest an a avut loc pe 16 martie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Invitatul întâlnirii a fost Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care a susținut conferința „Eliberarea din lanțurile nevăzute ale patimilor”. Au participat cadre didactice, credincioși, elevi, studenţi.

Arhid. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, a evidențiat activitatea pastoral‑misionară și teologic‑educațională bogată a ierahului invitat.

Adresându‑se celor prezenți, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a punctat că eliberarea din robia păcatului constituie o lucrare nevăzută a lui Dumnezeu, dat fiind că nici o persoană nu se va putea elibera din patimi prin propriile sale puteri. În acest sens, ierarhul i‑a îndemnat pe cei prezenți să depună un efort considerabil în vederea luptei cu viciile, întrucât acestea nu fac parte din firea sau natura omului. În caz contrar, o abordare superficială a luptei duhovnicești poate genera postura delicată în care patima devine a doua fire a omului aflat într‑o stare lăuntrică decăzută.

La final a avut loc o sesiune de întrebări, în cadrul căreia invitatul întâlnirii a oferit răspunsuri tuturor întrebărilor primite.

 

