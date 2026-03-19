Masă rotundă despre texte vechi religioase românești

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, împreună cu Editura Universității din București - Bucharest University Press, a organizat astăzi, 19 martie, masa rotundă „Texte vechi religioase românești. Pe baza unor ediții recente”. În cadrul acesteia, a avut loc și lansarea a trei volume apărute în colecția „Ediții de texte” a Editurii Universității din București: „Imnul Acatist în literatura română din veacul al XVII‑lea”, „Pravila de la Govora” și „Dosoftei, Carte de rugăciuni 1673”.

Desfășurată în Amfiteatrul „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman”, întâlnirea a reunit cercetători de prestigiu, scopul principal fiind acela de a prezenta publicului și studenților cele mai noi eforturi de recuperare a textelor bisericești care au stat la baza limbii române literare.

În deschiderea evenimentului, pr. lect. univ. dr. Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, a adresat un cuvânt de bun‑venit: „Doresc să exprim, în numele Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București, aprecierea și recunoștința pentru instituțiile partenere în organizarea acestui eveniment, Institutul de Lingvistică al Academiei Române «Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti» și Editura Universității din București, precum și pentru cei care, prin muncă susținută și competență științifică, contribuie la editarea și interpretarea textelor vechi religioase românești”.

Au luat, pe rând, cuvântul cercetătorii care au lucrat la editarea acestor trei volume, prezentând contribuțiile lor specifice: prof. univ. dr. Alexandru Francisc Gafton de la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; dr. hab. Emanuela Timotin, cercetător științific la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti” al Academiei Române; dr. Marius Mazilu, cercetător științific la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti” al Academiei Române; conf. univ. dr. Cristina‑Ioana Dima de la Facultatea de Litere a Universității din București; dr. Mihail‑George Hâncu, cercetător științific la Institutul de Studii Sud‑Est Europene al Academiei Române; și Daniar Mutalâp, asistent de cercetare la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti” al Academiei Române.

Prezentările au fost urmate de o sesiune de întrebări și răspunsuri, în cadrul căreia cercetătorii au detaliat aportul original și valoarea documentară pe care cele trei volume le aduc în sfera academică.

În încheiere, lect. univ. dr. Octavian Gordon de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, moderatorul mesei rotunde, a adresat un mesaj de mulțumire cercetătorilor și celor care au participat la acest eveniment, evidențiind atmosfera academică deosebită: „Doresc să mulțumesc tuturor celor care au vorbit astăzi, tuturor cercetătorilor implicați în aceste proiecte foarte minuțioase. Este o mare onoare și emoție să știm că în facultatea noastră sunt prezente atâtea minți luminoase și frumoase”.