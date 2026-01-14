Proiect catehetic în Eparhia Buzăului și Vrancei

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, în perioada 15 noiembrie - 25 decembrie 2025, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei a derulat proiectul catehetic „Nașterea Domnului, începutul mântuirii noastre”, inițiat de Sectorul învățământ și activități cu tineretul și integrat în Programul național „Hristos împărtășit copiilor”.

Proiectul a avut ca scop dezvoltarea formării religioase a copiilor și tinerilor prin aprofundarea principalelor învățături biblice referitoare la sărbătoarea Nașterii Domnului, precum și prin cultivarea unor valori creștine fundamentale.

Activitățile proiectului s‑au desfășurat pe baza unor repere tematice inspirate din evenimentele biblice legate de Nașterea Domnului, respectiv: „Vestea adusă lui Zaharia și Fecioarei Maria”; „Vizita Maicii Domnului la Elisabeta și sfințirea pruncului Ioan”; „Mesajul îngerului către Iosif”; „Păstorii înștiințați de Nașterea Domnului” și „Fuga în Egipt”.

Au fost organizate cateheze, concursuri de fotografie și eseuri, corelate cu tematica „Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române” și a „Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea”, ateliere de creație, miniconcerte de colinde, precum și acțiuni caritabile dedicate sprijinirii persoanelor vârstnice sau bolnave.

Planul catehetic a fost implementat în 198 de parohii, având aproximativ 4.900 de beneficiari, distribuiți astfel: Protoieria Buzău I - 31 de parohii (775 de beneficiari); Protoieria Buzău II - 26 de parohii (650 de beneficiari); Protoieria Râmnicu Sărat - 34 de parohii (850 de beneficiari); Protoieria Pătârlagele - 33 de parohii (825 de beneficiari); Protoieria Focșani I - 24 de parohii (600 de beneficiari); Protoieria Focșani II - 22 de parohii (520 de beneficiari); Protoieria Panciu - 28 de parohii (680 de beneficiari).

Rapoartele înaintate Centrului eparhial evidențiază faptul că proiectul catehetic și‑a atins obiectivele propuse, demonstrând o implicare serioasă și constantă din partea preoților, a cadrelor didactice și a copiilor participanți. Activitățile desfășurate au stimulat interesul și entuziasmul tinerilor, favorizând consolidarea unei credințe trăite prin fapte bune, comuniune și asumarea responsabilității creștine. Rezultatele obținute confirmă faptul că proiectul a fost bine primit și apreciat de către participanți, care și‑au exprimat disponibilitatea de a se implica și pe viitor în inițiative similare.