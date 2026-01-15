Proiect dedicat tinerilor, prezentat în Episcopia Alexandriei și Teleormanului

Cu binecuvântarea și în prezența Preasfințitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, Proiectul național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, inițiat de Patriarhia Română, a fost prezentat marți, 13 ianuarie, în cadrul Episcopiei Alexandriei și Teleormanului.

Evenimentul a reunit clerici, cadre didactice, precum și reprezentanți ai instituțiilor centrale, județene și locale. Printre cei 5.850 de copii care vor beneficia de activitățile derulate în cele 117 centre educaționale locale ale proiectului se numără și copii din trei parohii ale Eparhiei Alexandriei și Teleormanului.

Manifestarea a fost moderată de părintele Cătălin Eugen Păunescu, consilier administrativ‑bisericesc al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului. Programul a debutat cu o rugăciune, urmată de mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, transmis de părintele Florin Marica, managerul proiectului. În continuare, participanții au vizionat un material realizat de TRINITAS TV, care a prezentat activitățile și viziunea Centrului de activități cu tineretul.

În continuare, părintele Florin Marica a oferit explicații suplimentare celor prezenți, prezentând obiectivele principale și activitățile care vor fi desfășurate în cadrul centrului.

În cuvântul său, Preasfințitul Părinte Galaction a evidențiat importanța și necesitatea acestui proiect pentru educația copiilor și tinerilor, subliniind că, în contextul actual, marcat de multiple provocări sociale, morale și culturale, este esențial ca tânăra generație să beneficieze de un cadru sigur, stabil și bine organizat pentru dezvoltarea sa integrală. Ierarhul a arătat că Biserica răspunde astfel concret nevoilor reale ale copiilor, în special ale celor proveniți din medii vulnerabile.

„Educația religioasă a copiilor reprezintă un pilon fundamental în formarea caracterului și a identității acestora, oferindu‑le un set de valori morale și spirituale esențiale pentru viață. Educația unui copil este adesea comparată cu sădirea unei grădini. Îi oferim cunoștințe științifice pentru a înțelege lumea, abilități sociale pentru a comunica, dar avem nevoie și de o busolă a sufletului care să îl ghideze atunci când drumurile devin neclare. Într‑o lume marcată de relativism, educația religioasă a Bisericii, a școlii și a familiei îi oferă copilului un sistem clar de referință între bine și rău. Viața aduce provocări inevitabile. Credința îi oferă copilului un sentiment de apartenență și siguranță, învățându‑l că nu este niciodată singur. Rugăciunea și reflecția devin instrumente prin care acesta își poate gestiona emoțiile și poate găsi liniște și nădejde în momentele dificile. La nivelul Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, s‑a desfășurat în mod constant Programul catehetic «Hristos împărtășit copiilor», încă din anul 2008. Proiectul educațional «Alege școala!», desfășurat de Patriarhia Română și în Episcopia noastră în anii 2009 și 2010, a însemnat sesiuni de formare pentru 80 de preoți, precum și participarea a aproximativ 1.000 de elevi din județ, aflați la limita abandonului școlar, la tabere de creație organizate la Mănăstirea Caraiman. Proiectul «Centrul de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul», care face obiectul întâlnirii noastre de astăzi, nu se adresează doar celor 150 de elevi din cele trei parohii ale eparhiei, ci tuturor copiilor, elevilor și tinerilor din județul nostru, care, prin activitățile desfășurate și prin formarea primită în cadrul acestui centru, vor putea trăi valorile credinței, vor învăța să fie responsabili și apropiați unii de alții, și vor da mărturie despre faptul că Biserica noastră strămoșească rămâne o comunitate vie, primitoare, dinamică și plină de speranță”, a spus Preasfințitul Părinte Galaction.