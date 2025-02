Proiect social tradițional desfășurat de Protoieria Sector 4 Capitală

Cantina socială „Sfânta Muceniţă Filofteia” a Protopopiatului Sector 4 Capitală a organizat marţi, 25 februarie, o nouă acţiune în cadrul proiectului tradiţional „Bătrânețe cu suflet de copil”. Beneficiarii au putut participa la un atelier dedicat puterii vindecătoare a plantelor, intitulat sugestiv „Ceaiul - farmacia naturii într‑o cană”, aflând mai multe despre secretele plantelor medicinale și beneficiile ceaiurilor.

Evenimentul a fost susținut de prezbitera Adriana Antonescu, o persoană pasionată de tratamente naturiste și plante românești, care a împărtășit cu participanții cunoștințe prețioase despre darurile naturii. Cu ceaiurile aburinde în față, într‑o atmosferă informală, cei prezenți au aflat cum plantele autohtone, precum mușețelul, sunătoarea, teiul sau menta, pot contribui la menținerea sănătății și la prevenirea diverselor afecțiuni. Discuțiile au fost interactive, iar beneficiarii au împărtășit propriile experiențe legate de utilizarea plantelor medicinale în viața de zi cu zi.

„A fost o zi minunată, m‑am simțit foarte bine la cantină, am fost la școală și le‑am povestit colegelor despre experiența avută, despre ceaiuri, am venit acasă, le‑am povestit și copiilor mei, am adormit cu o bucurie mare în suflet. Beneficiarii s‑au simțit minunat, au fost receptivi, au adresat întrebări, le‑a plăcut mult această activitate. Doamna Adriana a vorbit cu beneficiarii, după ce s‑a încheiat activitatea, a mers printre ei, le‑a oferit ceai, ne‑a ajutat pe tot parcursul activității. Doamna Adriana este o enciclopedie cu foarte multe informații prețioase. Sunt sigură ca ne‑a povestit doar o mică parte din cunoștințele dumneaei și propun să o mai invităm și cu alte ocazii”, ne‑a transmis prof. Alina Dima, voluntar în cadrul cantinei care a găzduit activitatea socială.

Atelierul face parte din seria de evenimente educative și recreative din cadrul proiectului „Bătrânețe cu suflet de copil”, care își propune să ofere persoanelor vârstnice activități menite să le îmbunătățească starea de bine, să le stimuleze curiozitatea și să le creeze un sentiment de apartenență la comunitate. Cantina socială „Sfânta Muceniţă Filofteia” continuă să fie un loc unde nu doar se oferă sprijin, ci și unde oamenii se pot reuni, socializa și învăța unii de la alții. Următoarele evenimente din cadrul proiectului vor aduce noi teme interesante, menite să îmbogățească atât sufletul, cât și mintea participanților.