Proiecte socio-culturale în Parohia Coveș, județul Sibiu

Parohia Coveș, judeţul Sibiu, a implementat două proiecte pentru copii și tineri cu impact social şi educativ în comunitate. Activităţile din cadrul celor două proiecte s-au desfăşurat în luna august, cu scopul de a le insufla copiilor valori importante pentru formarea lor şi pentru a-i ajuta în procesul educativ.

Primul proiect s-a intitulat ,,Ateliere de vară” şi a avut ca obiectiv însușirea de deprinderi durabile prin activități educative, recreative și de timp liber, integrare socială, dezvoltare spirituală și personală. Curtea bisericii parohiale a fost plină în fiecare după-amiază de copii dornici de joacă, de cunoaștere, de prietenii, de schimburi de idei. Au participat copii din localitate, cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani, sub îndrumarea mai multor cadre didactice și a preotului paroh Andrei Iancu. Participanții s-au putut bucura de ateliere de pictură, povești, matematică prin jocuri distractive, de cunoaștere a limbajului emoțional şi multe jocuri de tip team building.

„Aceste activități se înscriu într-un proiect mai amplu. Este vorba de o clădire care a funcționat ca școală, începând cu anul 1899, pentru multe generații din localitate, care se dorește a fi reabilitată pentru a funcționa aici un after school, o școală de vară, o sală multifuncțională etc., pentru a aduce un plus de cunoaștere și a-i ajuta pe copii și tineri în mod special. În această locație dorim să lansăm diferite programe care să vină în ajutorul copiilor cu situații financiare precare, dar și diverse proiecte tip tabără sau cursuri de încadrare pe piața muncii pentru tinerii, atât din localitate, cât și din afara localității noastre. În acest scop există și un site creat de noi, https://centrulsfana.ro, care oferă informații legate de ceea ce dorim să facem și posibilități de implicare pentru cei care doresc să ne ajute să refacem nu doar o clădire, ci să construim o lume cu oportunități de dezvoltare pentru tinerii de astăzi și de mâine”, ne-a spus părintele Andrei Iancu.

Campanie de ajutorare a elevilor

Al doilea proiect implementat recent de Parohia Coveş a fost Campania „Donează un ghiozdan şi oferă dreptul la educaţie”. Prin această campanie au fost oferite ghiozdane și rechizite pentru 35 de copii. În acest proiect s-au implicat persoane care au luat act de inițiativa organizatorilor, de pe pagina web a Centrului „Sf. Ana” din Coveș.

,,Dorim să le transmitem tuturor prietenilor Centrului Socio-Educațional «Sf. Ana» Coveș că nu avem cuvinte suficient de pătrunzătoare în a-I mulțumi lui Dumnezeu și lor pentru suportul oferit în această campanie care a fost de un real succes și cu un impact maxim! În prima zi de școală au fost dăruite toate ghiozdănelele, cu rechizitele necesare derulării activității de învățare la școală și acasă, unui număr de 35 de copii de grădiniță și ciclul primar! Promitem că încercăm să susținem educațional copiii pe tot parcursul anului școlar! Dumnezeu să-i răsplătească pentru implicarea lor și să asculte rugăciunile noastre și ale înaintașilor noștri ca reabilitarea clădirii să aibă loc cât mai repede pentru a derula acțiuni cu un impact și un ajutor mult mai mare”, a mai spus pr. Andrei Iancu.