Proiectul „Cultură și spiritualitate pentru tinerii hușeni"

Proiectul „Cultură și spiritualitate pentru tinerii hușeni”

Știri
Data: 26 Septembrie 2025

Protopopiatul Huși implementează în perioada 26‑28 septembrie proiectul „Cultură și spiritualitate pentru tinerii hușeni”, cofinanțat de Consiliul Județean Vaslui.

Acest proiect, derulat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, este adresat în mod direct tinerilor și are menirea de a a‑i familiariza cu principalele repere ale spiritualității ortodoxe.

Vineri, 26 septembrie, a avut loc deschiderea proiectului prin conferința: „Iubirea creștină, virtute a firescului vieții”, susținută de părintele profesor Petru Cernat, de la Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași.

Sâmbătă va avea loc o excursie organizată la Mănăstirea Sihăstria și Cetatea Neamțului.

Duminică vor avea loc ateliere tematice, cateheze și jocuri de cunoaștere în satul de vacanță din comuna Pădureni.

 

