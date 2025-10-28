Proiectul „Medici români în Europa (II)” a ajuns la final

Data: 28 Octombrie 2025

Televiziunea TRINITAS TV a Patriarhiei Române anunță, într‑un comunicat de presă, încheierea celei de‑a doua etape a proiectului „Medici români în Europa”, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) din cadrul Guvernului României. Proiectul s‑a desfășurat în perioada iunie - octombrie 2025, în parteneriat cu Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei și Asociația Medicilor Români din Italia.

Proiectul a avut ca obiectiv general creșterea vizibilității și relevanței mediului asociativ medical românesc din diasporă, prin promovarea modelelor de bune practici, a asociațiilor medicale românești reprezentative și a beneficiilor afilierii doctorilor români la grupuri profesionale de reprezentare și cooperare constituite legal.

După ce, în anul 2024, TRINITAS TV a adus în prim plan 12 medici români din Franța, Germania, Austria, Belgia și Monaco, anul acesta, în a doua etapă a proiectului, Televiziunea Patriarhiei Române a prezentat poveștile a 11 medici români din Italia și Spania, care își exercită profesia la nivel de excelență și cu rezultate remarcabile. În cadrul proiectului, aceștia și‑au unit vocile pentru a le transmite celorlalți medici români din diasporă mesajul că împreună pot fi mai puternici și că, aderând la structuri asociative constituite legal, interesele lor profesionale pot fi mai bine reprezentate în dialogul cu statele‑gazde.

Prin emisiunile și materialele video realizate în cadrul proiectului, cetățenii români din afara granițelor țării au putut accesa informații medicale relevante din partea unor specialiști ai lumii medicale. Emisiunile din cadrul proiectului „Medici români în Europa (II)” în fiecare vineri, de la ora 20:00, în luna septembrie, și în fiecare joi și vineri, de la ora 20:00, în luna octombrie. Invitații acestor emisiuni au fost: dr. Gheorghe Cerin, medic cardiolog, Institutul de Cercetare Clinică și Științifică San Donato - Milano, Italia, și președinte al Asociației Medicilor Români din Italia; dr. Ema Radu, medic stomatolog, Cabinet individual de stomatologie, Roma, Italia; dr. Cristina Văduva, medic otolaringolog, Spitalul Universitar Getafe din Madrid, Spania; dr. Daniel Chereji, medic psihiatru, Spitalul de Psihiatrie al Fundației Sagrat Cor Martorell - Barcelona, Spania; dr. Florin Puflea, medic anestezie - terapie intensivă, Spitalul Dr. P Pederzoli - Verona, Italia; dr. Roxana Trifan, medic radiolog, Spitalul Santa Croce, Moncalieri - Torino, Italia; dr. Raluca Oancea, medic genetician, șefa Secției de Genetică Moleculară a Spitalului Universitar San Carlos din Madrid, Spania, membră a Societății Europene de Genetică Umană și a Asociației Spaniole de Genetică Umană; Natalia Elinoiu, psiholog pediatru și psihoterapeut, Cabinet individual de psihopediatrie și psihoterapie în Rivoli -Torino, Italia; Cosmin Ghircoiaș, psiholog, psihoterapeut și asistent medical ambulanță, Rivoli - Torino, Italia; dr. Ana‑Maria Haută, medic stomatolog cu specializare în ortodonție, Cabinet individual de stomatologie în Roma, Italia; dr. Ana Maria Ioan, medic specialist terapie intensivă, Spitalul „Dr. Jiménez Días” din Madrid, Spania; dr. Anda Naciu, medic specialist endocrinologie și boli metabolice, Spitalul Universitar Campus‑Bio din Roma, Italia.

Toate episoadele realizate în cadrul proiectului sunt disponibile spre vizionare pe platforma mediciromaniineuropa.trinitas.tv, care găzduiește în prezent 23 de interviuri cu medici din Franța, Germania, Austria, Belgia, Monaco, Italia și Spania.

Proiectul a fost finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni cu suma de 187.772,30 lei.