Provocări și perspective privind familia, discutate la un cerc pastoral

Biserica Domnița Bălașa din București, Paraclis Patriarhal, a găzduit astăzi, 29 ianuarie, întrunirea Cercului pastoral al clericilor din Protoieria Sector 4 Capitală. În cadrul evenimentului, părintele prof. dr. George Grigoriță, consilier patriarhal și slujitor al sfântului lăcaș, a prezentat referatul cu tema „Prevederi legale și reglementări eclesiale privind familia; provocări actuale și perspective de viitor”. La final, au fost dezbătute subiecte de ordin administrativ.

După rostirea rugăciunii de început, părintele consilier patriarhal George Grigoriță a prezentat referatul „Prevederi legale și reglementări eclesiale privind familia; provocări actuale și perspective de viitor”, care abordează o temă de mare importanță în contextul declarării anului 2026 drept Anul omagial al pastorației familiei creștine.

„În cadrul cercului pastoral am prezentat un referat dedicat familiei, vorbind despre prevederile legale aflate în vigoare în România și despre reglementările eclesiale ortodoxe, în special cele din Biserica Ortodoxă Română, care o privesc. Am avut această idee de a prezenta un cadru complet al reglementărilor referitoare la familie pentru că un cleric trebuie să cunoască atât partea legislației civile, cât și reglementările eclesiale, în sensul de a avea o imagine completă a tot ceea ce înseamnă familie. În acest sens, am prezentat prevederile constituționale, în care familia este definită ca fiind întemeiată pe căsătoria între un bărbat și o femeie, apoi am prezentat evoluția instituției familiei din dreptul roman până în prezent, identificând principalele reglementări care au o influență directă sau indirectă asupra pastorației familiei creștine. Spre exemplu, am precizat faptul că, în România, identitatea religioasă a copiilor este stabilită de părinți până la vârsta de 14 ani. Ulterior, între 14 și 16 ani, minorul poate să își aleagă religia împreună cu părintele său, iar după 16 ani, minorul își alege singur religia. Un alt aspect important a fost acela că, în România, clericii nu pot săvârși Taina Sfintei Cununii fără a avea un certificat de căsătorie. Acest lucru este stabilit atât constituțional, cât și în codul civil, și există sancțiuni în cazul în care nu se respectă această prevedere. Alte aspecte principale prezentate astăzi sunt cele referitoare la situații particulare de administrare a Sfintei Taine a Cununiei, în special cazul în care aceasta este administrată căsătoriei dintre un ortodox și un creștin, acestea numindu‑se căsătorii intercreștine. În acest sens, am arătat evoluția doctrinei canonice referitoare la administrarea Sfintei Taine a Cununiei pornind de la sfintele canoane, menționând evoluția din secolul al 9‑lea și ajungând la situația actuală, în special hotărârea Sinodului din Creta referitoare la administrarea acestei Taine în cazul căsătoriilor intercreștine. Am arătat că regula în Biserica Ortodoxă este aceea că nu se poate administra Taina Cununiei dintre un ortodox și un neortodox. În cazul căsătoriei dintre un ortodox și un creștin, există posibilitatea ca preotul să poată solicita dispensă chiriarhului, care o poate sau nu acorda”, ne‑a spus părintele prof. dr. George Grigoriță.

La finalul prezentării, părintele Ionuț Bărbulescu, protopop al Protoieriei Sector 4 Capitală, a adus în discuție subiecte de ordin administrativ și l‑a prezentat, cu această ocazie, pe noul secretar al protoieriei, părintele Costin Stoica.

În încheiere, acesta ne‑a vorbit despre importanța organizării acestor întruniri. „Am avut bucuria de a organiza aici, la «Așezămintele Brâncovenești - Biserica Domnița Bălașa», Paraclis Patriarhal, unul dintre cercurile pastorale la care clericii din protoieria noastră sunt îndemnați să participe. Momentul a fost un prilej de a aborda una dintre temele legate de Anul omagial al pastorației familiei creștine. Părintele consilier patriarhal George Grigoriță ne‑a prezentat un referat în care a vorbit despre prevederile legale și despre reglementările eclesiale referitoare la familie. Acesta a evidențiat anumite probleme actuale cu care familia urmează să se confrunte, precum și perspective de viitor. Întâlnirea a fost, pentru clericii protoieriei noastre, un prilej de a afla răspunsuri la întrebările pe care le au și pe care credincioșii pe care îi păstoresc le pot adresa, astfel încât răspunsurile oferite credincioșilor să fie bine fundamentate atât din punct de vedere legal, cât și din punctul de vedere al canoanelor Bisericii noastre strămoșești. Cu acest prilej, am oferit fiecăruia dintre clericii din protoieria noastră câte un exemplar din Noul Testament cu Psalmii pe care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l‑a dăruit cu mare dragoste părintească”, ne‑a spus părintele protoiereu Ionuț Bărbulescu.