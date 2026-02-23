„Putem să devenim un «eden lăuntric»”

Data: 23 Feb 2026

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, 22 februarie 2026, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia Valea Grecului, județul Vaslui.

Din soborul slujitorilor au făcut parte părinții consilieri eparhiali Marian Dumitru Rugină, parohul bisericii, și părintele Flavius Bolohan, părintele secretar eparhial Alexandru Bahnar și părintele protopop Iulian Dumitru Ștefan.

Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”, coordonați de arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu.

În cuvântul de învățătură, ierarhul Hușilor a arătat ce a presupus pierderea Raiului de către Adam și Eva, precum și despre starea de plinătate sufletească pe care o câștigăm împlinind virtuțile creștine:

„Biserica, în logica ei, a considerat să pună această duminică la începutul Postului Mare pentru că și noi suntem chemați să căutăm Raiul pe care-l pierdem prin păcatele noastre.

Sfinții Părinți ne spun că noi înșine putem să fim un Rai; să devenim un „eden lăuntric” - așa cum ne spune Sfântul Calist Patriarhul, unul din Părinții filocalici”.