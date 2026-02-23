Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
„Putem să devenim un «eden lăuntric»”

Știri
Data: 23 Feb 2026

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, 22 februarie 2026, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia Valea Grecului, județul Vaslui.

Din soborul slujitorilor au făcut parte părinții consilieri eparhiali Marian Dumitru Rugină, parohul bisericii, și părintele Flavius Bolohan, părintele secretar eparhial Alexandru Bahnar și părintele protopop Iulian Dumitru Ștefan.

Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”, coordonați de arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu.

În cuvântul de învățătură, ierarhul Hușilor a arătat ce a presupus pierderea Raiului de către Adam și Eva, precum și despre starea de plinătate sufletească pe care o câștigăm împlinind virtuțile creștine:

„Biserica, în logica ei, a considerat să pună această duminică la începutul Postului Mare pentru că și noi suntem chemați să căutăm Raiul pe care-l pierdem prin păcatele noastre.

Sfinții Părinți ne spun că noi înșine putem să fim un Rai; să devenim un „eden lăuntric” - așa cum ne spune Sfântul Calist Patriarhul, unul din Părinții filocalici”. 

