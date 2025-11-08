Raclă nouă pentru moaștele sfântului ocrotitor al Parohiei Afumați 2

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vizitat sâmbătă, 8 noiembrie, Parohia Afumați 2 din județul Ilfov. Cu această ocazie, la orele dimineții, ierarhul, înconjurat de un sobor de slujitori, a sfințit racla care adăpostește un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ocrotitorul bisericii parohiale. De asemenea, ierarhul a binecuvântat baldachinul de lemn care acoperă racla în sfântul lăcaș și a sfințit două icoane cu chipul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie și cu cel al Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina.

„Racla care va adăposti o părticică din cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, a fost realizată la Atelierele Patriarhiei Române, cu măiestrie și aleasă evlavie, spre împodobirea sfântului lăcaș și spre întărirea credinței credincioșilor”, ne‑a transmis preotul paroh Florin Ionică de la Parohia Afumați 2.

În continuare, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un ales sobor de slujitori, în prezența reprezentanților autorităților locale, a ctitorilor și a binefăcătorilor, precum și a unei impresionante mulțimi de credincioși.

În cuvântul de învățătură, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a prezentat învățătura Bisericii despre puterile cerești netrupești și a explicat că modul deplin în care oamenii au comuniunea cu sfinții îngeri este participarea la Sfânta Liturghie.

„Au fost oameni în istoria Bisericii care au simțit lucrarea îngerilor în viața lor și au căutat‑o. Erau vremuri când părinții își învățau copiii să se închine la îngerul păzitor și erau istorisiri despre îngeri, nu despre demoni, nu despre întuneric, de aceea copilăria acestor fii ai Bisericii din anumite vremuri a fost mult mai frumoasă pentru că ei petreceau în preajma îngerilor și erau invitați să caute prietenia cu îngerii. Sfântul Ioan Gură de Aur, autorul Liturghiei pe care o săvârșim și care‑i poartă numele, ne spune un lucru de o frumusețe covârșitoare, pe care slujitorii Bisericii îl rostesc la fiecare Liturghie, în taină. Aceste cuvinte se așază în fiecare duminică, zi de sărbătoare, întru cinstirea lui Dumnezeu care e slăvit de îngeri. Autorul Liturghiei ne spune: «Fă ca împreună cu intrarea noastră - este vorba de intrarea din mijlocul bisericii către Sfântul Altar - să fie și intrarea sfinților îngeri care slujesc împreună cu noi și împreună slăvesc bunătatea Ta». Este, așadar, încredințarea că la fiecare Liturghie slujim împreună cu îngerii și dorim să ne asemănăm lor”, a spus Preasfinția Sa.

Din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oferit Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” părintelui paroh Florin Ionică; Ordinul mitropolitan „Sfântul Ierarh Neofit Cretanul” părintelui coslujitor Cristian Alexandru; Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni” lui Gabriel Dumănică, primarul localității Afumați; Ordinul mitropolitan „Sfântul Ierarh Neofit Cretanul” lui Ilie Ionel Ciuclea. Diploma omagială a anului 2025 cu medalie a fost oferită următorilor: prof. univ. dr. Nicolae Mărgărit; Dragoș Siderache, Mihail Budescu Florian, Sorin Anghel, Elena Pencu, Carmen Codreanu, Georgeta Ceoceanu, Victorița Coandă.

Primarul localității a rostit un cuvânt, mulțumindu-i Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea și grija arătată de‑a lungul anilor față de această comunitate, precum și Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul pentru slujbele oficiate în biserica Parohiei Afumați: „Anul acesta, comuna Afumați a împlinit 515 ani de la atestarea documentară, 1510‑2025, fiind cea mai veche localitate din această parte a regiunii București-Ilfov, lucru cu care ne mândrim”.