Recepţia lucrărilor de la Palatul Cultural din Sighetu Marmaţiei

Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhereu‑vicar al aceleiași eparhii, a luat parte joi, 31 martie, la recepţia de încheiere a lucrărilor la Palatul Cultural din Sighetu Marmaţiei, care a intrat în reabilitare totală, pe fonduri europene, în 29 septembrie 2018.

Denumirea proiectului este „Conservarea, reabilitarea şi punerea în valoare a Palatului Cultural Sighetu Marmaţiei, cu destinaţia Centrul Cultural Pastoral Sfântul Iosif Mărturisitorul”. Concluziile comisiei de recepţie apreciază ca fiind foarte bună calitatea tuturor lucrărilor executate, iar Palatul Cultural din Sighetu Marmaţiei poate fi considerat un model de conservare, reabilitare şi punere în valoare a unei clădiri cu destinaţie culturală.

„După trei ani şi jumătate de la demararea lucrărilor de restaurare a Palatului Cultural din Sighetu Marmaţiei, cu destinaţie , care a fost, începând cu anul 1937, Palat Episcopal, până în 1948, cu o întrerupere de patru ani, iată, ne găsim în faza recepţiei la terminarea lucrărilor şi se poate vedea că proiectul acesta, care a avut o valoare de patru milioane şi jumătate de euro, a fost fructificat în cel mai înalt grad”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, care a adăugat că lucrările de calitate „dau măsura restaurării şi frumuseţe acestui monument, care devine, pentru municipiul Sighetu Marmaţiei, pentru judeţ, pentru regiune, o clădire de referinţă în felul în care s‑a restaurat şi pentru ce va reprezenta ea în viitor”.

Ierarhul a adăugat că Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, în parteneriat cu Primăria Sighetu Marmaţiei, cu autorităţile locale, va organiza evenimente importante în spaţiul recent restaurat.

„Clădirea care are 110 ani vechime şi 84 de ani de când a fost dată ca reşedinţă episcopală pe vecie Episcopiei Maramureşului are o valoare istorică deosebită, are valoare pentru cultura românească, pentru spiritualitatea românească ortodoxă. De aceea, aici se vor organiza conferinţe, activităţi culturale, s‑au amenajat trei cabine pentru translator. (…) Fiecare sală va avea o destinaţie, vor fi săli de expoziţie, va găzdui un muzeu, care va primi numele regelui Carol al II‑lea, în timpul căruia s‑a dat această clădire drept sediu Episcopiei Maramureşului, şi toate activităţile care se vor desfăşura aici, în parteneriat cu Primăria, legat şi de Memorialul Victimelor Comunismului, şi de Muzeul Satului, vor forma un circuit, care va aduce municipiului Sighet şi judeţului Maramureş un plus de vizibilitate culturală şi va pune în valoare identitatea noastră naţională şi, de ce nu, identitatea noastră creştină românească, creştină şi ortodoxă strămoşească”, a subliniat ierarhul.

„Suntem în faza de recepţie la terminarea lucrărilor, un obiectiv care va fi emblematic pentru întreaga Patriarhie. După Palatul Patriarhal, cred că este cel mai important obiectiv cultural reabilitat în ultimii ani în Patriarhie, astfel încât municipalitatea, cetăţenii din Sighetu Marmaţiei, din judeţul Maramureş vor beneficia de un astfel de edificiu pentru activităţi cultural‑pastorale, sociale şi religioase. Proiectul mai are o etapă de patru luni, se va finaliza în 31 iulie, bineînţeles, recepţia finală, inaugurală, de sfinţire a acestui obiectiv, ce va avea loc în 10 iulie a.c.”, a spus pr. Bogdănel Gavra, manager de proiect.

În construirea Palatului Cultural din Sighetu Marmaţiei s‑a folosit, pentru prima dată în oraş şi pe o zonă mai largă, beton armat, la început de secol XX. Clădirea valoroasă, rezultată după o restaurare-model făcută de profesionişti, va putea fi admirată de publicul larg după punerea Palatului în circuitul public, după 31 iulie.