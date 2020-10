Recunoaștere pentru o viață dedicată muzicii bisericești

La împlinirea vârstei de 80 de ani, părintele profesor dr. Nicu Moldoveanu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a primit marți, 20 octombrie 2020, „Crucea Patriarhală”, cea mai înaltă distincție a Bisericii Ortodoxe Române, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru întreaga misiune liturgică și pastorală, precum și pentru activitatea îndelungată de compozitor și muzicolog.

Distincția i-a fost înmânată părintelui profesor dr. Nicu Moldoveanu la locuința sa din Capitală de către părintele lector dr. Zaharia Matei, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și ucenic al renumitului profesor de muzică bisericească.

„În acest moment simt o mare bucurie. Îi mulțumesc Preafericitului Părinte Patriarh pentru această distincție și tuturor celor care îmi doresc tot binele. M-am bucurat toată viața de oameni cuminți și iubitori, care au apreciat la justa valoare ceea ce lucrează un om de o viață. Întotdea­una am fost apreciat și le mulțu­mesc tuturor, pentru că şi eu i-am apreciat pe alți oameni la rândul meu. Așa am învățat de la pă­rinții mei și așa voi continua să fiu întotdeauna dacă Dumnezeu îmi va mai da zile. (…) O viață am trudit și m-am odihnit prin muncă. Îi mulțumesc Preafericirii Sale pentru bucuria pe care mi-a făcut-o”, a spus părintele profesor dr. Nicu Moldoveanu.

La acest moment au fost prezenţi părintele profesor dr. Ioan Moldoveanu, decanul Facul­tății de Teologie Ortodoxă din Bucu­rești și fiul părintelui profesor Nicu Moldoveanu, și alți mem­bri ai familiei. Cu această ocazie, părintele lect. dr. Zaharia Matei a evidențiat contribuția părintelui profesor la îmbo­gă­ți­rea muzicii bisericești românești.

„Ceea ce se întâmplă acum, din dragostea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, este foarte emo­ționant. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest moment, pentru aniversarea părintelui profesor și Îl rugăm să-i dăruiască sănătate, ani mulți și multe roade în câmpul muzicologiei și al Bisericii, pentru că este mult de scris. Părintele profesor are multe de spus și de acum înainte. El are această maturitate de a exprima foarte mult despre ceea ce înseamnă muzica bizantină, tradiția muzicală bizantină din România și cum trebuie cântat în Biserică, cu bună-cuviință și păstrând linia înainta­șilor”, a spus părintele Zaharia Matei.