La Centrul pastoral‑misionar „Sfântul Ierarh Andrei Şaguna” din Păltiniş, judeţul Sibiu, are loc în perioada 22‑24 septembrie prima conferinţă naţională a preoţilor de spital din Patriarhia Română.
Reducere de preț la cărți de teologie la Tipografia Cărților Bisericești
Tipografia Cărților Bisericești a Patriarhiei Române oferă reduceri de preț de până la 35% la mai multe cărți de teologie, printre care se numără și operele Sfântului Dumitru Stăniloae, informează Basilica.ro. Reducerea se aplică, până în data de 10 octombrie, manualelor de teologie ortodoxă, Colecției „Părinți și Scriitori Bisericești” și Filocaliei. Între cărțile cu reducere de preț se află și cele din Colecția „Cursuri, Manuale și Tratate de Teologie Ortodoxă” care vine în ajutorul studenților de la facultățile de teologie. Cărțile cărora li se aplică reducerea de preț sunt disponibile pe site‑ul cartibisericesti.ro.