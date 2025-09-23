Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Reducere de preț la cărți de teologie la Tipografia Cărților Bisericești

Știri
Data: 23 Septembrie 2025

Tipografia Cărților Bisericești a Patriarhiei Române oferă reduceri de preț de până la 35% la mai multe cărți de teologie, printre care se numără și operele Sfântului Dumitru Stăniloae, informează Basilica.ro. Reducerea se aplică, până în data de 10 octombrie, manualelor de teologie ortodoxă, Colecției „Părinți și Scriitori Bisericești” și Filocaliei. Între cărțile cu reducere de preț se află și cele din Colecția „Cursuri, Manuale și Tratate de Teologie Ortodoxă” care vine în ajutorul studenților de la facultățile de teologie. Cărțile cărora li se aplică reducerea de preț sunt disponibile pe site‑ul cartibisericesti.ro.

 

