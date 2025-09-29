Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Repere din programul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva (8‑14 octombrie 2025)

Repere din programul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva (8‑14 octombrie 2025)

Știri
Data: 29 Septembrie 2025

În acest an, hramul Sfintei Cuvioase Parascheva se va desfășura la Iași în perioada 8‑14 octombrie, informează Doxologia.ro.

Programul, pe scurt:

  • Miercuri, 8 octombrie, ora 6:30 - scoaterea în procesiune a sfintelor moaște ale Sfintei Parascheva și așezarea acestora pe baldachinul din fața Catedralei Mitropolitane.
  • Sâmbătă, 11 octombrie (seara) - sosirea moaștelor Sfântului Ierarh Grigorie Palama, aduse în pelerinaj din Grecia.
  • Duminică, 12 octombrie, ora 19:00 - Procesiunea „Calea Sfinților”, pe traseul: Catedrala Mitropolitană - str. I.C. Brătianu - str. Cuza - str. Armeană - str. Costache Negri - pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt - Catedrala Mitropolitană.
  • Marți, 14 octombrie, ora 9:00 - Sfânta Liturghie de hram, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în prezența ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române.

Programul complet, cu toate detaliile, va fi anunțat în perioada următoare.

 

