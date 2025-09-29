Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a participat astăzi, 29 septembrie, în calitate de delegat al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la
Repere din programul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva (8‑14 octombrie 2025)
În acest an, hramul Sfintei Cuvioase Parascheva se va desfășura la Iași în perioada 8‑14 octombrie, informează Doxologia.ro.
Programul, pe scurt:
- Miercuri, 8 octombrie, ora 6:30 - scoaterea în procesiune a sfintelor moaște ale Sfintei Parascheva și așezarea acestora pe baldachinul din fața Catedralei Mitropolitane.
- Sâmbătă, 11 octombrie (seara) - sosirea moaștelor Sfântului Ierarh Grigorie Palama, aduse în pelerinaj din Grecia.
- Duminică, 12 octombrie, ora 19:00 - Procesiunea „Calea Sfinților”, pe traseul: Catedrala Mitropolitană - str. I.C. Brătianu - str. Cuza - str. Armeană - str. Costache Negri - pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt - Catedrala Mitropolitană.
- Marți, 14 octombrie, ora 9:00 - Sfânta Liturghie de hram, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în prezența ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române.
Programul complet, cu toate detaliile, va fi anunțat în perioada următoare.