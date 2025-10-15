Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Resfințirea unei biserici din județul Olt

Galerie foto (2)
Data: 15 Octombrie 2025

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, s‑a aflat marți, 14 octombrie, în mijlocul credincioșilor Parohiei Mereni, județul Olt, păstorită de pr. Nicolae‑Laurențiu Paraschiva, paroh din anul 2024. Cu prilejul acestei slujiri, Preasfințitul Părinte Episcop Sebastian a săvârșit și slujba de sfințire a bisericii filiei Richicioara a Parohiei Mereni, conform episcopiaslatinei.ro.

Cu prilejul resfințirii bisericii, preotul paroh Nicolae‑Laurențiu Paraschiva a primit rangul de sachelar, iar ctitorii și binefăcătorii, distincții eparhiale de vrednicie.

După ce subzidirea sfântului lăcaș a fost executată de către pr. Ilie Mușat, actualul paroh a achiziționat mobilier bisericesc și scaune noi, odoare sfinte, două seturi de acoperăminte pentru Sfânta Masa și dveră, policandru și sobă pe GPL, a înlocuit tâmplăria veche din tinda bisericii, a reparat zidurile sfântului lăcaș la interior și exterior, a recondiționat Sfânta Masă, a refăcut instalația electrică în toată biserica, a spălat pictura murală și a aplicat foiță de aur pe aureolele sfinților, iar în Sfântul Altar și în tindă a executat pictură nouă și a montat încălzire centrală.

La exterior, a revopsit pereții și tabla bisericii, a montat jgheaburi la praznicar și a vopsit mesele și băncuțele, a vopsit învelitoarea clopotniței și gardul de împrejmuire, a achiziționat un dispozitiv PSI cu cele necesare pentru prevenirea incendiilor, a montat proiectoare de jur împrejurul sfintei biserici și a extins parcarea din fața curții.

 

