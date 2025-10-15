Resfințirea unei biserici din județul Olt

Data: 15 Octombrie 2025

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, s‑a aflat marți, 14 octombrie, în mijlocul credincioșilor Parohiei Mereni, județul Olt, păstorită de pr. Nicolae‑Laurențiu Paraschiva, paroh din anul 2024. Cu prilejul acestei slujiri, Preasfințitul Părinte Episcop Sebastian a săvârșit și slujba de sfințire a bisericii filiei Richicioara a Parohiei Mereni, conform episcopiaslatinei.ro.

Cu prilejul resfințirii bisericii, preotul paroh Nicolae‑Laurențiu Paraschiva a primit rangul de sachelar, iar ctitorii și binefăcătorii, distincții eparhiale de vrednicie.

După ce subzidirea sfântului lăcaș a fost executată de către pr. Ilie Mușat, actualul paroh a achiziționat mobilier bisericesc și scaune noi, odoare sfinte, două seturi de acoperăminte pentru Sfânta Masa și dveră, policandru și sobă pe GPL, a înlocuit tâmplăria veche din tinda bisericii, a reparat zidurile sfântului lăcaș la interior și exterior, a recondiționat Sfânta Masă, a refăcut instalația electrică în toată biserica, a spălat pictura murală și a aplicat foiță de aur pe aureolele sfinților, iar în Sfântul Altar și în tindă a executat pictură nouă și a montat încălzire centrală.

La exterior, a revopsit pereții și tabla bisericii, a montat jgheaburi la praznicar și a vopsit mesele și băncuțele, a vopsit învelitoarea clopotniței și gardul de împrejmuire, a achiziționat un dispozitiv PSI cu cele necesare pentru prevenirea incendiilor, a montat proiectoare de jur împrejurul sfintei biserici și a extins parcarea din fața curții.