Retrospectiva activităţii social-filantropice a Bisericii Ortodoxe Române în perioada pandemiei

Data: 30 Dec, 2021

2021, al doilea an al pandemiei de COVID‑19, a însemnat încă o perioadă de provocare pentru clerul și credincioșii Bisericii Ortodoxe Române în ceea ce privește intervenția în plan social‑filantropic pentru atenuarea efectelor negative produse în condițiile prelungirii stării de alertă, dar și, în general, pentru îndeplinirea rolului misionar‑filantropic al Bisericii. Primul an al pandemiei, marcat și de restricțiile impuse în acest context, a supus deja întreaga societate românească unei încercări deosebite. Biserica Ortodoxă Română a răspuns cu mult devotament și dăruire prin înmulțirea rugăciunii, a actelor social‑filantropice și a măsurilor de protejare a sănătății oamenilor, astfel că, în februarie 2021, cu prilejul întâlnirilor de lucru ale organismelor deliberative și executive ale Bisericii noastre, Patriarhul României anunța un bilanț impresionant: „Pentru susținerea întregii activități de asistență socială și filantropică și pentru sprijinirea sinistraților, în anul 2020, la nivelul Patriarhiei Române a fost cheltuită suma de 185.599.815 lei, adică peste 38.000.000 de euro. A fost un efort foarte mare, dar aceasta a arătat grija Bisericii pentru ajutorarea celor aflați în dificultate”.

Ajutorul oferit de Biserica Ortodoxă Română în anul 2020 reprezenta, astfel, o creștere cu aproape 18% față de anul precedent. De acest sprijin beneficiaseră aproape 138.000 de oameni, copii, vârstnici, persoane vulnerabile social, iar în suma anunțată nu erau cuprinse cheltuielile privind numeroasele activități caritabile ale parohiilor și mănăstirilor, care nu sunt raportate sistematic Centrelor eparhiale.

Anul 2021 a continuat în aceeași notă, din păcate, din punct de vedere sanitar, prin persistența crizei generate de noul coronavirus. În planul activităților social‑filantropice ale Bisericii Ortodoxe Române s‑a putut remarca o intensificare, sistematizare și diversificare a acțiunilor de ajutorare din partea diferitelor structuri bisericești, îndreptate mai ales în beneficiul principalelor categorii de persoane vulnerabile sau vulnerabilizate în contextul epidemiologic în care ne aflăm. La nivelul Sectorului social‑filantropic al Patriarhiei Române s‑a menținut susținerea pentru unitățile medicale implicate în tratarea bolnavilor de COVID‑19, prin realizarea de donații de aparatură medicală, renovări ale unor secții medicale, oferirea de echipamente de protecție și substanțe de dezinfectare. La rândul lor, serviciile de tip cantină socială au continuat să aibă un rol foarte important, deoarece au furnizat inclusiv hrană caldă la domiciliu persoanelor aflate în izolare sau în carantină, dar și persoanelor vârstnice. În ceea ce privește comportamentul filantropic din această perioadă, persoanele care erau implicate, la nivelul parohiilor, în programele social‑filantropice înainte de pandemie și‑au continuat activitatea, pe care au extins‑o și prin activități ce vin în sprijinul nevoilor specifice din perioada pandemică. De asemenea, o serie de societăți comerciale s‑au alăturat efectelor de combatere a efectelor negative ale pandemiei, prin oferirea de produse alimentare.

Activitățile din cadrul programelor multianuale desfășurate de Sectorul social‑filantropic au continuat chiar și în contextul pandemic, dar au fost inițiate și proiecte noi. Părintele consilier patriarhal Ciprian Ioniță a arătat că au fost numeroase elemente comune de intervenție la nivelul sectorului și a menționat câteva dintre acestea: „Eforturile de menținere în activitate a serviciilor sociale destinate principalelor categorii vulnerabile, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități și copii; înființarea de servicii specializate de tip «Pro Vita», pentru a preveni avorturile și a sprijini femeile aflate în criză de sarcină; dezvoltarea infrastructurii de asistență socială, prin intermediul proiectelor finanțate din fonduri europene; menținerea funcțională a serviciilor de îngrijire la domiciliu și diversificarea serviciilor medicale prin înființarea de noi clinici, cabinete de specialitate, îngrijiri paliative și transport pacienți; colaborarea cu autoritățile locale în vederea derulării de proiecte destinate migranților, în special livrarea de hrană caldă; sprijinirea persoanelor afectate de calamități naturale și incendii prin construirea de locuințe, dotarea acestora și acordarea de ajutoare materiale; derularea de activități de strângere de fonduri, prin organizarea unor campanii dedicate, a unor concerte și expoziții; mobilizarea comunităților pentru susținerea programelor filantropice cu ocazia marilor sărbători, a zilei de 1 iunie și începutul de an școlar și, bineînțeles, campanii de donare de sânge. În cadrul programului «Caravana medicală: Sănătate pentru sate», în anul 2021, din cauza restricțiilor sanitare impuse de pandemie, voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului au realizat mai puține deplasări. De asemenea, în cadrul colaborării cu Institutul Oncologic «Pr. Dr. Alexandru Trestioreanu» din București, programul de prevenție și diagnosticare a cancerului de col uterin a avut, de asemenea, de suferit. În 2021, programul «Masa bucuriei» înregistrează 14 ani de la începerea colaborării cu Selgros Cash&Carry România. În toate cele 13 eparhii în care există magazine Selgros, programul se derulează în condiții foarte bune, ritmic și constant. Punctual, s‑au dezvoltat parteneriate la nivel local și cu alți retaileri de produse alimentare, precum Mega Image, Auchan sau Kaufland, care oferă produse cantinelor sociale sau pachete alimentare ce sunt livrate la domiciliul beneficiarilor vârstnici sau nedeplasabili”.

Așa cum menționează părintele consilier patriarhal Ciprian Ioniță, activitatea deosebit de vizibilă a unuia dintre cele mai efervescente grupuri de sprijin social din cadrul Bisericii, cel al voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, a fost afectată întru oarecare măsură de restricțiile anti‑COVID‑19 în câteva dintre campaniile tradiționale desfășurate de aceștia, precum caravana „Sănătate pentru sate” și Campania de screening pentru depistarea cancerului de col uterin. Totuși, eforturile grupului s‑au manifestat și mai intens în cadrul unor noi proiecte, precum campania „Implică‑te, împreună reușim mai mult!” Amănunte am aflat de la voluntarul‑coordonator Dănuț Prună: „Activitatea voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Naționale a fost semnificativ influențată de pandemie în anul 2019. Înaintea pandemiei am desfășurat preponderent activități de natură medicală, și aici mă refer la campaniile de prevenire și depistare a cancerului de col uterin, «Sănătate pentru sate», precum și prevenție și educație pentru sănătate, având un total de 5.600 de beneficiari și 42 de acțiuni desfășurate numai în anul 2019. În anul 2020, după începerea stării de urgență, din cauza restricțiilor impuse, nu am mai desfășurat acțiuni în cadrul campaniilor medicale, în schimb, am inițiat o nouă campanie, «Implică‑te, împreună reușim mai mult!», specifică acestei perioade pandemice, concentrându‑ne în special pe ajutorarea persoanelor vulnerabile, cum ar fi bătrâni singuri, familii cu foarte mulți copii, persoane cu dizabilități și multe alte situații tot mai complexe. În cadrul campaniei «Implică‑te, împreună reușim mai mult!» am ajutat, în anul 2020, în cadrul a peste 200 de deplasări, peste 4.500 de familii. În paralel am sprijinit și spitalele implicate direct în lupta cu COVID‑19. În anul 2021, în cadrul campaniei «Implică‑te, împreună reușim mai mult!» am continuat să sprijinim persoanele vulnerabile, mai exact 4.100 de familii, în cele peste 200 de acțiuni social‑filantropice pe care le‑am desfășurat. În perioada verii, când măsurile de prevenire a infectării cu noul coronavirus s‑au relaxat, am desfășurat și opt acțiuni medicale, mai exact cinci acțiuni în cadrul campaniei «Sănătate pentru sate» și trei în Campania de prevenire și depistare a cancerului de col uterin, având aproximativ 500 de beneficiari. Ulterior, ca urmare a creșterii numărului de cazuri de infectări și a restricțiilor impuse de valul 4 al pandemiei, am fost nevoiți să încetăm desfășurarea acestor campanii, sperăm pentru puțin timp, deoarece aceste acțiuni sunt foarte benefice pentru populația de la sate. Numai pe parcursul lunii decembrie am reușit să oferim daruri la peste 1.900 de copii din județele Prahova, Galați, Vaslui, Olt, Teleorman, Dâmbovița, Ilfov și din București. Bineînțeles l‑am avut cu noi și pe Moș Crăciun, care i‑a bucurat foarte mult pe copii. Referitor la campania «Sănătate pentru sate», aceasta a fost inițiată în septembrie 2015, ca urmare a încheierii unui protocol între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății. Obiectivul acestei campanii este organizarea de acțiuni medicale cu caracter umanitar, având drept beneficiari persoanele defavorizate din mediul rural. Din 2015 până în prezent am reușit să organizăm 73 de acțiuni în județele Ilfov, Prahova, Maramureș, Argeș, Călărași și Giurgiu. Campania «Sănătate pentru sate» poate fi comparată cu o caravană medicală a unui spital ambulant, pentru că la fiecare ediție s‑au deplasat în teritoriu aproximativ 30 de voluntari ai Paraclisului Catedralei Naționale, din care cel puțin 20 au fost cadre medicale, iar ceilalți, personal auxiliar. Peste 9.100 de persoane au beneficiat de consultații și consiliere medicală în diverse specialități, cum ar fi Medicină internă, Cardiologie, Diabet și boli de nutriție, Gastroenterologie, Pediatrie, Oftalmologie, Oncologie, ORL, Endocrinologie, Stomatologie, Psihiatrie, Reumatologie, Dermatologie și Urologie. Majoritatea pacienților au beneficiat de efectuarea unei ecografii abdominale, ecografii cardiace, de analize de laborator și EKG. Acestea au permis diagnosticarea unor boli, cum ar fi diabetul zaharat, cancere genitale, hematologice și pulmonare, pacienții respectivi fiind ajutați să se interneze în clinici de specialitate. În anul 2021 au fost organizate cinci acțiuni. 355 de persoane au beneficiat de consultații și consiliere medicală prin acest program umanitar și social al Patriarhiei Române. Referitor la Campania de prevenire și depistare a cancerului de col uterin, în anul 2018 a fost semnat un protocol de colaborare între Institutul Oncologic București și Patriarhia Română, în vederea organizării de acțiuni medicale cu caracter umanitar, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului sprijinind din punct de vedere organizatoric, logistic și mediatic această campanie. După cum se știe, cancerul de col uterin reprezintă pentru România o problemă de sănătate publică, anual fiind diagnosticate cu această boală peste 4.000 de femei, iar 2.000 mor în fiecare an din cauza acestei boli. Suntem pe primul loc la incidența cancerului de col uterin, acesta fiind de trei ori mai mare decât media ratei din Uniunea Europeană. Scopul acestei campanii este depistarea precoce a cancerului de col uterin, sân, colon, rect. În perioada 2018‑2021 au fost efectuate 29 de deplasări în diferite localități din județul Ilfov, în cadrul cărora 1.000 de femei au beneficiat de testul Babeș‑Papanicolau, precum și de alte investigații adiționale, iar o parte din acestea au fost investigate clinic și la sân. De asemenea, persoanele investigate au primit și consiliere medicală de specialitate. Este cunoscut faptul că această campanie a Patriarhiei Române are un real succes. Foarte multe femei s‑au prezentat la punctele de recoltare, au evitat cancerul de col uterin și complicațiile acestei maladii datorită campaniei de prevenire și diagnosticare organizată de voluntarii Catedralei Mântuirii Neamului, în parteneriat cu specialiști ai Institutului Oncologic din București. De altfel, rezultatele prezentate de specialiștii acestei instituții medicale arată cât de necesară este campania de prevenire și diagnosticare a cancerului de col uterin și o eventuală reproducere a sa la nivel național, unde putem preconiza că situația este comparabilă cu cea din zonele în care am implementat deja acest proiect social‑filantropic. De la începutul pandemiei și până în prezent, voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au venit în sprijinul personalului medical și al pacienților din spitalele aflate în prima linie a luptei anti‑COVID‑19. Totodată, voluntarii au desfășurat aproximativ 400 de activități social‑filantropice în 22 de județe ale țării, ajutând aproximativ 8.600 de familii cu posibilități materiale reduse. Am întâlnit familii monoparentale, persoane cu dizabilități, bătrâni singuri, familii în care părinții și‑au pierdut locurile de muncă din cauza pandemiei, familii afectate de inundații severe și, cum am spus, situații tot mai complexe. În anul 2021, voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului au desfășurat aproximativ 200 de acțiuni social‑filantropice în cadrul campaniei «Implică‑te, împreună reușim mai mult!». Deopotrivă, parte a acestei campanii, voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au sprijinit ridicarea unei case pentru o familie nevoiașă, oferind materiale de construcție, mobilier și electrocasnicele necesare. De asemenea, am reușit să oferim încălțăminte pentru aproximativ 7.000 de persoane. Acesta a fost, iarăși, un sprijin foarte important, care a adus multă bucurie în rândul comunităților din mediul rural. O altă campanie, «Ajutor pentru elevi», este un proiect menit să faciliteze accesul tinerilor la educație, prin oferirea celor necesare desfășurării optime a activității școlare, respectiv ghiozdane, rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, cu mențiunea că în unele situații am oferit și tablete și laptopuri pentru cursurile online. Beneficiarii campaniei sunt copii care provin din familii aflate în situații de dificultate economică, confirmate de rezultatele anchetelor sociale, făcute de serviciile de asistență socială locale sau de preoții din acele comunități, care cunosc foarte bine situația acestor familii. Importanța acestui program este primordială în contextul determinat de statutul fruntaș, din păcate, al României la capitolul abandonului școlar, generat de starea accentuată de sărăcie, cu o statistică ce relevă nivelul ridicat de îngrijorare la nivel european. Am reușit în anul 2021 să mergem cu mai multe grupuri de elevi din mediul rural la Muzeul Aviației, acolo unde le‑am oferit, pe lângă daruri, și lecții de mentorat, pentru că au venit specialiști din mai multe domenii și le‑au povestit exact cum au ajuns ei să desfășoare aceste activități și să învețe aceste meserii. De asemenea, am mai mers în anumite comunități și am oferit ghiozdane cu rechizite, care, cu siguranță, le sunt foarte utile elevilor, mai ales celor care, din păcate, familia nu își permite să le ofere cele de trebuință pentru a merge la școală. Bineînțeles, au fost și alte situații în care aveau nevoie de încălțăminte, de îmbrăcăminte și am susținut și acei copii. Este foarte important să mergi în localitatea unde acești copii își desfășoară activitatea, să îi cunoști, să le afli problemele cu care se confruntă. Numai dacă te prezinți la fața locului îi poți ajuta concret, pentru că așa afli și alte probleme cu care se confruntă și te străduiești să le rezolvi”.

Și la nivelul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, cuvântul de ordine în al doilea an de pandemie l‑a reprezentat menținerea serviciilor oferite la aceleași standarde de calitate, dar și dezvoltarea rețelei de instituții de asistență socială, pentru a se reuși acoperirea a cât mai multe dintre nevoile persoanelor aflate în dificultate. Despre activitățile în acest sens derulate la nivelul Sectorului social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor ne‑a vorbit părintele consilier eparhial Ionuț Tutea: „Vorbind despre dezvoltarea rețelei, este important de amintit că anul acesta am înființat și deschis noul Centru de zi pentru copii școlari «Sfânta Treime» de la sediul Sectorului social‑filantropic, pe strada Ilarie Chendi nr. 12, și tot anul acesta am reușit să înființăm un nou serviciu de ajutorare a persoanelor care au dificultăți în a se deplasa, prin oferirea de hrană caldă la domiciliu, prin intermediul cantinei sociale «Sfânta Ana» a Asociației «Diaconia», filiala Sector 2. Pentru aceste două servicii, am reușit ca pentru anul viitor să și obținem o parte din finanțarea necesară funcționării, prin Legea 37/1998, subvenție din partea Consiliului Local al Sectorului 2, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. O altă instituție socială care se află acum foarte aproape de momentul deschiderii este cantina socială a Parohiei «Buna Vestire» din Ploiești, acolo unde lucrările s‑au desfășurat în ritm susținut, astfel că acum această cantină care va putea să furnizeze ajutorul unui număr considerabil de persoane aflate în dificultate își va putea deschide porțile pentru beneficiari. Vorbind de centre care s‑au extins și s‑au dezvoltat pentru a putea să primească mai mulți beneficiari, trebuie să amintim Centrul de zi pentru copii școlari «Sfântul Stelian» al Fundației «Bucuria ajutorului», filiala Urlați, care acum, pe final de an, a reușit, cu ajutorul unor oameni inimoși, să finalizeze lucrările, astfel încât, după Anul Nou, să poată să primească copiii în condiții mult mai bune. Vorbind despre ajutorarea celor în dificultate, întotdeauna a fost o constantă ajutorarea celor care întâmpină dificultăți materiale și pe care îi ajutăm prin oferirea de alimente sau hrană gătită, prin intermediul cantinelor sociale de la nivelul fiecărui sector. Anul acesta ne bucurăm să amintim faptul că am încheiat un parteneriat cu Asociația «Adi Hădean», iar prin intermediul acestui parteneriat reușim să hrănim peste 300 de persoane zilnic, persoane care altfel ar avea o problemă serioasă în a‑și procura hrana zilnică. Totodată, cred că este important de amintit și faptul că în cursul acestui an ne‑am implicat într‑o campanie umanitară prin Asociația «Diaconia», o campanie umanitară pentru sprijinirea unui copil în a primi tratamentul medical de care avea nevoia, astfel că într‑un timp foarte scurt am reușit să strângem suma de 80.000 de euro, care a fost apoi virată unei clinici de specialitate din străinătate, acolo unde copilul a ajuns și a fost tratat, împlinindu‑i‑se astfel visul de a se vedea tămăduit. Un alt proiect de anvergură este Centrul de zi pentru copii cu deficiență de auz și vorbire. Am reușit să finalizăm documentația tehnică, aflându‑ne acum în procesul de selectare a companiei care va urma să construiască acest centru de importanță deosebită pentru copiii care au nevoie de sprijin în a se descurca într‑o lume pe care ei nu aud, o lume care de multe ori nu le este foarte prietenoasă. Sperăm ca foarte curând, la începutul anului viitor, să începem lucrările de construire și într‑un timp foarte scurt să vedem primii copii pășind pe poarta acestui centru. Tot din perspectiva dezvoltării rețelei de asistență socială a Arhiepiscopiei Bucureștilor, anul acesta am reușit să avansăm în ceea ce privește elaborarea unor proiecte care ar urma să demareze începând cu anul viitor, proiecte de infrastructură. Aș aminti un nou centru de îngrijiri paliative pentru persoane cu diagnostic neurodegenerativ, un centru de zi pentru copiii cu autism, un centru rezidențial pentru persoane vârstnice, încă un centru de zi pentru copii școlari și un centru pentru copii de vârstă antepreșcolară. Toate aceste proiecte au demarat în cursul acestui an. Ne aflăm într‑o fază avansată a elaborării lor și sperăm să vedem primele acțiuni concrete cât de curând, la începutul anului viitor. Bilanțul provizoriu al sprijinului oferit în acest an ne arată faptul că am reușit să ne menținem cel puțin la nivelul anului anterior, 2020, când știm că și atunci au fost probleme deosebit de grave de administrat. Cert este că tot ceea ce s‑a săvârșit, fie că vorbim de ajutor instituțional, fie că vorbim de ajutoare oferite individual persoanelor care, la un moment dat, au parcurs momente dificile în viață, fiecare sumă, fiecare resursă, a fost oferită cu chiverniseală și cu accent pe schimbarea efectivă în bine a vieții celor care au primit acest ajutor”.

La fel ca în Arhiepiscopia Bucureștilor, ajutorul oferit celor aflați în dificultate a crescut la nivelul tuturor eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, atât în ceea ce privește activitățile coordonate de sectoarele de profil, cât și prin constituirea sau întărirea unor grupuri de sprijin foarte active în jurul unor preoți și al altor persoane foarte implicate, dar și în diferite asociații studențești și nu numai. Deși la acest moment, după cum s‑a spus, nu sunt finalizate încă datele statistice referitoare la sprijinul concret oferit de Biserică în anul ce tocmai se încheie, chiar și din cele câteva exemple pe care le‑am expus se poate constata că în anul 2021, așa cum s‑a întâmplat și în 2020, Biserica Ortodoxă Română în întreg ansamblul ei, prin ierarhi, clerici, voluntari și simpli credincioși, și‑a intensificat eforturile pentru a răspunde urgent și eficient crizei provocate de pandemia de COVID‑19 de la ajutorul financiar ori material trimis acolo unde era cea mai mare nevoie de el până la rugăciunea, încurajarea și mângâierea celor bolnavi, a celor însingurați și a celor îndoliați.

Material realizat de pr. Cornel Enache pentru Radio TRINITAS, adaptat pentru „Ziarul Lumina” de Vasile‑Robert Nechifor