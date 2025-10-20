Reuniune CROCEU la Bruxelles

Marţi, 14 octombrie, la Centrul Ortodox Ambriorix din Bruxelles, Belgia, a avut loc reuniunea Comitetului Reprezentanților Bisericilor Ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană (CROCEU). La evenimentul prezidat de Înaltpreasfinţitul Părinte Atenagoras, Mitropolitul Belgiei (Patriarhia Ecumenică), au participat şi reprezentanţii Patriarhiei Române pe lângă instituţiile europene: părintele consilier patriarhal Sorin Şelaru, directorul Reprezentanţei, şi părintele George Vâlcu, secretar.

„Am discutat pe larg despre agenda acestei ultime părți a anului în curs și mai ales despre contribuția noastră la întâlnirea anuală a liderilor UE cu reprezentanți ai comunităților religioase de pe continent, care va avea loc la mijlocul lunii noiembrie. De asemenea, avem în vedere că în prima jumătate a anului 2026 președinția rotativă a Consiliului UE va fi deținută de o țară majoritar ortodoxă, Cipru, așa încât am avut pe agendă și posibilitățile prin care CROCEU poate contribui la conturarea și implementarea priorităților acelei perioade. Nu în ultimul rând, am avut în vedere situația extrem de dificilă a comunităților creștine din Orientul Mijlociu, afectate profund de război sau conflicte mocnite și înscrise, deja de mulți ani, pe un trend descendent foarte îngrijorător, care pune serios sub semnul întrebării continuitatea însăși a prezenței creștine în multe dintre statele din această regiune demografică. Având în vedere această situație critică, CROCEU ia în calcul posibilitatea organizării unui eveniment la nivel european care să crească vizibilitatea și percepţia nivelului de gravitate a ceea ce se întâmplă acolo, precum și să identifice căi concrete în care Europa poate fi de ajutor”, ne‑a declarat părintele George Vâlcu, secretar general al CROCEU.