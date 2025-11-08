Rugăciune adusă Sfinților Arhangheli la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a săvârșit, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în ziua Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, Sfânta Liturghie la Mănăstirea Radu Vodă din București, împreună cu slujitorii așezământului.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a subliniat că această zi ne amintește de lucrarea îngerilor în viața oamenilor, de ocrotirea lor și de chemarea credincioșilor la credință, smerenie și iubire față de semeni, asemenea Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina.

„Iată‑ne aflați în această frumoasă mănăstire, binecuvântată, unde este cinstit cu mare evlavie în aceste zile Sfântul Ierarh Nectarie, pe care îl vom prăznui în mod special mâine, 9 noiembrie. Oamenii vin aici, fie de aproape, fie de departe, pentru a se ruga și a primi binecuvântarea celui care este vindecător de boli, care aduce har și binecuvântare asupra tuturor. Sfântul Nectarie se aseamănă îngerilor, căci și‑a împlinit menirea cerească prin slujirea oamenilor și a lui Dumnezeu, trăind cu smerenie și credință neîncetată. Prin viața sa, ne arată și nouă calea spre har, milostenie și binecuvântare, chemându‑ne să urmăm exemplul său de dăruire și iubire necondiționată. Deși a fost om pământesc, prin harul lui Dumnezeu a înțeles că slujind oamenilor și lui Dumnezeu devenim asemenea duhurilor cerești și ne împlinim chemarea de a fi fii ai Lui. Slujind lui Dumnezeu, primim harul Său și ne apropiem de desfătarea sufletească promisă de El. Sfântul Ierarh Nectarie a fost cunoscut ca vindecător al trupului și al sufletului, aducând alinare și mângâiere celor aflați în suferință. Pilda vieții sale să ne fie model de tărie, de încurajare și, mai ales, de urmare a lui Dumnezeu. O viață smerită, în ascultare de Dumnezeu, transformă tot ceea ce primim de la El în har și binecuvântare. Să avem, așadar, binecuvântarea și ocrotirea sfinților îngeri, iar slujirea lor smerită să fie exemplu pentru noi toți, căci prin credință, rugăciune și faptele bune ne apropiem de Dumnezeu și de sfinți, urmând calea luminii și a iubirii veșnice”, a spus Preasfinția Sa.

Biserica Ortodoxă Română îl sărbătorește pe Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina mâine, 9 noiembrie. Numeroși credincioși sunt așteptați la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală pentru a‑l cinsti pe ocrotitorul spiritual al așezământului monahal bucureștean. Începând cu ora 8:30 vor fi săvârșite slujba Utreniei, Paraclisul Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina și Sfânta Liturghie. Hramul mănăstirii din Capitală se va încheia în aceeași zi, moment în care, la ceas de seară, sfintele moaște vor fi așezate în biserica mănăstirii.