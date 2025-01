Rugăciune de mulțumire la Caransebeș

Data: 03 Ianuarie 2025

Credincioșii care se roagă la Catedrala Episcopală din Caransebeș au venit și în prima zi din anul 2025 să‑I mulțumească lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la El, dar şi a‑L ruga să‑i binecuvânteze în noul an.

Aici, a fost săvârșită Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare de către Preasfințitul Părinte Episcop Lucian, alături de un sobor de preoți și diaconi. În prima zi a noului an civil, când Biserica Ortodoxă prăznuiește Tăierea‑împrejur cea după trup a Domnului şi face pomenirea Sfântului Vasile, au stăruit cu toții în rugăciune, cler și popor, pentru pace, echilibru, sănătate sufletească și trupească, precum și înmulțirea dragostei între oameni.

„Ne‑am bucurat pentru că am slujit astăzi cu multă luare aminte Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, am citit cu multă atenție rugăciunile și am înțeles că în aceste rugăciuni este sintetizată teologia Bisericii noastre. Sfântul Vasile cel Mare ne‑a ajutat să înțelegem și mai bine tainele teologiei. Teologia pe care el ne‑a lăsat‑o este una foarte înaltă și profundă, în același timp, și credem că, dacă s‑ar pierde toată opera teologică din lume, dar rămâne opera teologică a Sfântului Vasile cel Mare, mai precis Sfânta Liturghie, teologia s‑ar putea reconstitui, având la bază sinteza teologiei cuprinsă în rugăciunile din cadrul Liturghiei alcătuite de Sfântul Vasile cel Mare”, a subliniat Preasfințitul Lucian.

Părintele Episcop i‑a îndemnat pe credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie să ia aminte la smerenia Mântuitorului, căci așa vor putea birui orice încercare și se vor înălța spre Dumnezeu.

În noaptea dintre ani, Părintele Episcop a săvârșit slujba de mulțumire pentru anul ce a trecut, dar și de binecuvântare pentru cel nou, săvârșind rânduiala specială în cadrul căreia a fost citit Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, se arată pe site‑ul eparhiei, episcopiacaransebesului.ro.