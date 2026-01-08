Sărbătoare într‑o comunitate mică din Dobrogea

Cu prilejul sărbătorii Soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oficiat miercuri, 7 ianuarie, Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din localitatea Băltenii de Sus, județul Tulcea.

Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la slujbă participând și puținii credincioși din comunitatea mică aflată pe brațul Sfântu Gheorghe al Dunării. Pentru aceștia, ziua de 7 ianuarie este în fiecare an o adevărată bucurie și binecuvântare, fiind cel mai însemnat eveniment.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Visarion le‑a vorbit credincioșilor despre sărbătoarea Botezului Domnului, care se prelungește și ziua următoare, 7 ianuarie, când se amintește despre misiunea specială a Sfântului Proroc Ioan Botezătorul de a fi Înaintemergător al venirii Mântuitorului, precum și despre nevoia creștinilor de modele adevărate de înaltă viețuire, Sfântul Ioan fiind unul dintre acestea. În cadrul slujbei au fost pomeniți și ctitorii bisericii trecuți la Domnul și s‑au rostit rugăciuni pentru binefăcătorii și susținătorii ei de astăzi. Biserica din localitate a fost construită în urmă cu 17 ani, prin contribuția unei familii binecredincioase, iar parohia este păstorită de preotul paroh Narcis Costea.