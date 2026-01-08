Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sărbătoare într‑o comunitate mică din Dobrogea

Știri
Un articol de: Pr. Felix Lucian Neculai - 08 Ianuarie 2026

Cu prilejul sărbătorii Soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oficiat miercuri, 7 ianuarie, Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din localitatea Băltenii de Sus, județul Tulcea.

Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la slujbă participând și puținii credincioși din comunitatea mică aflată pe brațul Sfântu Gheorghe al Dunării. Pentru aceștia, ziua de 7 ianuarie este în fiecare an o adevărată bucurie și binecuvântare, fiind cel mai însemnat eveniment.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Visarion le‑a vorbit credincioșilor despre sărbătoarea Botezului Domnului, care se prelungește și ziua următoare, 7 ianuarie, când se amintește despre misiunea specială a Sfântului Proroc Ioan Botezătorul de a fi Înaintemergător al venirii Mântuitorului, precum și despre nevoia creștinilor de modele adevărate de înaltă viețuire, Sfântul Ioan fiind unul dintre acestea. În cadrul slujbei au fost pomeniți și ctitorii bisericii trecuți la Domnul și s‑au rostit rugăciuni pentru binefăcătorii și susținătorii ei de astăzi. Biserica din localitate a fost construită în urmă cu 17 ani, prin contribuția unei familii binecredincioase, iar parohia este păstorită de preotul paroh Narcis Costea.

