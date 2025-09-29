Sărbătoare istorică în Parohia Zgripcești din județul Argeș

Data: 29 Septembrie 2025

La 164 de ani de la prima sfințire a bisericii, Parohia Zgripcești, Protopopiatul Topoloveni, județul Argeș, a îmbrăcat duminică haine de sărbătoare. După trei ani, în care sfântul lăcaș de cult a trecut prin ample lucrări de restaurare, credincioșii din această parohie din comuna Beleți‑Negrești au avut bucuria să‑l primească în mijlocul lor pe Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Chiriarhul a săvârșit slujba de târnosire a lăcașului de cult construit între anii 1860‑1861, conform arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

La acest important eveniment au fost prezenți membri din administrația locală a comunei, precum și din administrația centrală a județului Argeș, și foarte mulți enoriași care au susținut financiar parohia.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, împreună cu un important sobor de preoți și diaconi. La final, ierarhul a săvârșit și o slujbă de pomenire pentru toți ctitorii și binefăcătorii bisericii trecuți la Domnul.

În cuvântul de învățătură, IPS Părinte Arhiepiscop Calinic a dorit să evidențieze dragostea enoriașilor din Parohia Zgripcești față de biserica lor, precum și efortul depus de părintele paroh Cosmin Cătănea, împreună cu membrii Consiliului parohial.

Cu binecuvântarea ierarhului, preotul paroh, la îndemnul fiului satului Zaharia Constantin, sprijinit de membrii Consiliului parohial şi împreună cu enoriașii parohiei, începând cu primăvara anului 2022, au realizat mai multe lucrări de restaurare, consolidare și înfrumusețare.

Lucrările nu se puteau realiza fără sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte, care a oferit suma de 175.000 de lei, a Consiliului Județean Argeș, care a sprijinit lucrările cu suma de 30.000 de lei, a Primăriei Comunei Beleți‑Negrești, care a alocat suma de 40.000 de lei, a enoriașilor, membrilor Consiliului parohial, Comitetului parohial, dar și a altor oameni iubitori de zidiri sfinte.

Prezent la acest frumos eveniment din istoria parohiei, părintele Dinu Pompiliu, fiu al satului, a primit din partea ierarhului argeșean Distincția eparhială “Crucea Basarabă”. În semn de recunoștință pentru eforturile depuse, ierarhul le‑a oferit ctitorilor principali Medalia creștin‑ortodoxă „Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel”, iar mulți dintre enoriași au primit fiecare câte o gramată de vrednicie. Părintele paroh Cosmin Cătănea a primit rangul de iconom stavrofor.