Sărbătoare la Catedrala istorică din Caransebeș

Pentru Catedrala istorică „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Caransebeș, ziua de 23 aprilie a fost specială, deoarece Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a săvârșit Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi, la care au participat autorități locale și foarte mulți credincioși din întregul oraș.

La finalul Sfintei Liturghii a fost binecuvântat bustul Episcopului martir Veniamin Nistor, ce a fost amplasat în curtea bisericii, alături de bustul Mitropolitului Nicolae Corneanu și de cel al Episcopului Emilian Birdaș. Acest fapt se datorează împlinirii în acest an a 160 de ani de la înființarea Episcopiei Caransebeșului în anul 1865.

„Am ales ca în acest an să rămânem la Catedrala istorică de Sfântul Gheorghe, să slujim Sfânta Liturghie, să ne împărtășim cu Sfintele Taine și să‑I mulțumim Domnului pentru toate, pentru că în această catedrală au avut loc cele mai importante evenimente din istoria Episcopiei Caransebeșului. Aici a fost înscăunat și cel care avea să devină primul Patriarh al României, Miron Cristea, chiar în Duminica Tomii din 1910, aici a fost înscăunat și Episcopul martir al Caransebeșului, Veniamin Nistor, în anul 1941. Pentru că suntem în anul Centenarului Patriarhiei Române, pentru că în acest an îi comemorăm pe mărturisitorii din timpul regimului comunist, am socotit de bine ca să împodobim Piața «Sfântul Gheorghe», din fața Catedralei istorice, cu încă un bust, cel al Episcopului martir Veniamin Nistor, care s‑a întors acasă după 70 de ani de la plecarea lui în exil. În 1949, Episcopia Caransebeșului a fost desființată de regimul comunist, iar Episcopul Veniamin a fost nevoit să plece de aici și să se stabilească cu domiciliul forțat în Alba Iulia. Acolo a mai trăit și slujit 14 ani, iar în 1963 s‑a mutat la cele veșnice. În 2019, osemintele lui au fost aduse la Caransebeș de la Mănăstirea «Sfântul Ioan Botezătorul» de lângă Alba Iulia și reînhumate în necropola Episcopiei noastre”, a afirmat Preasfințitul Părinte Episcop Lucian.

Sfântul Gheorghe ocrotește municipiul Caransebeș pentru că se regăsește pe stema acestei localități.

În perioada următoare, Catedrala istorică „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” va intra într‑un proces general de reabilitare și de restaurare. Vor fi făcute lucrări de restaurare a picturii murale, dar și a mobilierului existent în biserică. De asemenea, va fi refăcut întregul exterior al bisericii. Aceste lucrări sunt posibile prin proiectul finanțat de către Institutul Național pentru Patrimoniu, prin programul „Timbrul monumentelor istorice”, iar partea de cofinanțare va fi asigurată prin Secretariatul de Stat pentru Culte.