Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Sărbătoarea Bobotezei la Comănești

Sărbătoarea Bobotezei la Comănești

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Data: 08 Ianuarie 2026

Marți, 6 ianuarie, municipiul Comănești a fost gazda manifestărilor liturgice prilejuite de sărbătoarea Botezului Domnului, organizate de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, prin Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din localitate, în colaborare cu Primăria municipiului Comănești.

Programul liturgic a debutat în dimineața zilei de Bobotează, cu săvârșirea slujbei Utreniei, urmată de Sfânta Liturghie arhierească, oficiată în Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de către Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte, între alții, arhid. Nicolae Iftimiu, directorul Agenției de Știri BASILICA, și părintele protopop de Moinești, pr. Costel Mareș.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Filomelos” al Bisericii Voievodale din Borzești și de Corul „Melos Bizantin” al Catedralei „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Comănești.

La momentul chinonicului, părintele protopop Costel Mareș a dat citire cuvântului transmis cu acest prilej de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a adresat credincioșilor un cuvânt de învățătură, în care a vorbit despre semnificația praznicului Epifaniei, subliniind Taina Arătării Preasfintei Treimi și chemarea fiecărui creștin la smerenie și curățirea inimii, după modelul Mântuitorului.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Teofil Trotușanul
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri