Sărbătoarea Bobotezei la Comănești

Data: 08 Ianuarie 2026

Marți, 6 ianuarie, municipiul Comănești a fost gazda manifestărilor liturgice prilejuite de sărbătoarea Botezului Domnului, organizate de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, prin Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din localitate, în colaborare cu Primăria municipiului Comănești.

Programul liturgic a debutat în dimineața zilei de Bobotează, cu săvârșirea slujbei Utreniei, urmată de Sfânta Liturghie arhierească, oficiată în Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de către Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte, între alții, arhid. Nicolae Iftimiu, directorul Agenției de Știri BASILICA, și părintele protopop de Moinești, pr. Costel Mareș.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Filomelos” al Bisericii Voievodale din Borzești și de Corul „Melos Bizantin” al Catedralei „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Comănești.

La momentul chinonicului, părintele protopop Costel Mareș a dat citire cuvântului transmis cu acest prilej de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a adresat credincioșilor un cuvânt de învățătură, în care a vorbit despre semnificația praznicului Epifaniei, subliniind Taina Arătării Preasfintei Treimi și chemarea fiecărui creștin la smerenie și curățirea inimii, după modelul Mântuitorului.