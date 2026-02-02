Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sărbătoarea Facultății de Teologie din Târgoviște

Data: 02 Feb 2026

Cu prilejul sărbătoririi Sfinților Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, ocrotitorii învățământului teologic ortodox, vineri, 30 ianuarie, la Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal.

Din sobor au făcut parte părinții profesori ai Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște, coordonați de pr. prof. dr. Florea Ștefan, decanul facultății. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul facultății, dirijat de lect. dr. Mihail Vlădăreanu, iar pr. lect. dr. Marian Bugiulescu a susținut o meditație despre însemnătatea Sfinților Trei Ierarhi în viața și teologia Bisericii.

În cuvântul său, ierarhul a subliniat că sfinții sunt modele desăvârșite de viață întru Hristos, repere de jertfelnicie, bunătate și misiune în slujba Evangheliei, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Sărbătoarea hramului a început joi, 29 ianuarie, în biblioteca facultății, unde pr. conf. dr. Sorin Bute a susținut conferința cu titlul „Actualitatea modelului Sfinților Trei Ierarhi: unitatea dintre credință, cuvânt și faptă”.

 

