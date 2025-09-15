Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie de praznicul Înălțării Sfintei Cruci la Mănăstirea Coslogeni din Protopopiatul Călărași. La slujbă au participat credincioși din municipiu, precum și reprezentanți ai autorităților locale.

Din soborul de slujitori care s‑au rugat împreună cu Preasfinția Sa au făcut parte: părintele arhimandrit Rafail Mîț, vicar eparhial, preoții consilieri eparhiali Florin Ionescu, Marius Gabriel Purcărea, Nicușor Silviu Dascălu și Andrei Cornel Petre, părintele Vasile Viorel Dinu, protopop al Protoieriei Călărași, precum și alți preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură rostit, Preasfinția Sa le‑a vorbit credincioșilor despre importanța postului din această zi care ne aduce aminte de pătimirile și moartea Mântuitorului Iisus Hristos, precum și despre asumarea Crucii și urmarea lui Hristos în viața noastră de zi cu zi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Fidelis”, al Catedralei Episcopale, se arată pe site‑ul sfesc.ro.

În aceeași zi, ierarhul a vizitat obștea Mănăstirii Libertatea, aflată în vecinătatea Mănăstirii Coslogeni.