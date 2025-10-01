Sărbătoarea Sfinților Iosif și Chiriac, hramul Mănăstirii Bisericani

În prima zi a lunii octombrie, când Biserica noastră face pomenirea sărbătorii Acoperământului Maicii Domnului și îi cinstește pe Sfinții Iosif și Chiriac de la Bisericani, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la Bisericani, unde a oficiat Sfânta Liturghie cu prilejul hramului așezământului monahal.

Numeroși credincioși nemțeni au poposit în prima zi a lui Brumărel la Mănăstirea Bisericani din județul Neamț pentru a se închina la moaștele Sfinților Iosif și Chiriac, ocrotitorii așezămânutului monahal, și pentru a se ruga în cadrul Sfintei Liturghii săvârșite cu prilejul hramului. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, dimpreună cu un sobor format din stareți și alți clerici din zona municipiului Piatra Neamț, dar și din diferite colțuri ale țării.

În predica sa, ierarhul a evidențiat câteva trăsături pe care le-au avut cei doi sihaștri, făcând referire totodată la întâlnirea pe care a avut-o Sfântul Ierarh Dosoftei cu Sfântul Chiriac:

„Iosif și Chiriac de la Bisericani sunt sfinți care au petrecut în sihăstrie, care au petrecut departe de lume, cu simplitate, dar adâncime lăuntrică. Sfântul Ierarh Dosoftei al Moldovei, pe care cronicarul Ion Neculce îl vedea blând și smerit ca un miel, avea să mărturisească el însuși sfințenia multor români: pomenește de Rafail și Agapie de la Agapia Veche, pomenește de Daniel de la Voroneț și, în mod deosebit, de Chiriac de la Bisericani, despre care Sfântul Dosoftei spune că «a trăit 60 de ani gol în munte», ale cărui moaște, spune Sfântul Dosoftei, el însuși le-a sărutat. Călcăm, așadar, pe un pământ care a fost sfințit de oameni puternici în credință și nădejde, de oameni care au trecut, la vremea aceea, de puțini știuți, dar de mulți oameni căutați, care le văzuseră înalta viețuire, de oameni care rămân ca o mărturie că Dumnezeu lucrează în zilele noastre, iar Dumnezeu, într-adevăr, pune o putere în locul în care omul sfânt se nevoiește, pentru că această putere rămâne dincolo de moartea omului. În această zi de sărbătoare, zi de ocrotire a Mănăstirii Bisericani, care îi are aproape pe Sfinții Iosif și Chiriac, care are ca apropiată sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului, prin minunea icoanei de la Bisericani, în această zi de sărbătoare ne rugăm ca să ne acopere și pe noi Maica Domnului, să ne ocrotească sfinții cuvioși, ca să înțelegem minunile lui Dumnezeu în viața noastră și să nădăjduim întru ele”.

La sfârșitul slujbei arhierești, după cuvântul de mulțumire rostit de părintele protosinghel Serafim Mihali, starețul mănăstirii nemțene, cei prezenți au luat parte la slujba de binecuvântare a noilor clopote ale așezământului monahal și au participat la agapa frățească oferită de obște.

Sfântul Cuvios Iosif, născut într-un sat din ținutul Neamț, este cel dintâi sihastru cunoscut în Muntele Bisericanilor și întemeietorul mănăstirii cu același nume. Cuviosul Chiriac de la Bisericani s-a nevoit la începutul secolului al XVII-lea la Mănăstirea Bisericani, care număra pe atunci peste 100 de călugări.