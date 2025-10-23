Sărbătorirea a 75 de ani de la înființarea Batalionului 202 Apărare din Huși

Data: 23 Octombrie 2025

Luni, 20 octombrie, Batalionul 202 Apărare CBRN (Apărare Chimică, Biologică, Radiologică și Nucleară) (Intervenție la Dezastre) „General Gheorghe Teleman” din Huși, județul Vaslui, a sărbătorit 75 de ani de la înființare.

Manifestarea a început cu o slujbă de Te Deum săvârșită de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, în prezența mai multor cadre militare active, în rezervă sau retragere, a reprezentanților administrației publice județene și locale, reprezentanților instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională.

În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul Hușilor a evidențiat coordonatele esențiale în care se înscrie viața unui militar.

În cadrul evenimentului, general‑maior Gabriel‑Constantin Turculeț, comandant al Diviziei 2 Infanterie Getica, i-a oferit Preasfințitului Părinte Episcop Ignatie, în numele șefului Statului Major al Forțelor Terestre, general‑locotenent Ciprian Marin, Emblema de merit Partener pentru apărare, cls. a III‑a.

De asemenea, comandant locotenent‑colonel Liviu Bobeică i‑a oferit ierarhului Hușilor Placheta aniversară.