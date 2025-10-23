Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Sărbătorirea a 75 de ani de la înființarea Batalionului 202 Apărare din Huși

Sărbătorirea a 75 de ani de la înființarea Batalionului 202 Apărare din Huși

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 23 Octombrie 2025

Luni, 20 octombrie, Batalionul 202 Apărare CBRN (Apărare Chimică, Biologică, Radiologică și Nucleară) (Intervenție la Dezastre) „General Gheorghe Teleman” din Huși, județul Vaslui, a sărbătorit 75 de ani de la înființare.

Manifestarea a început cu o slujbă de Te Deum săvârșită de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, în prezența mai multor cadre militare active, în rezervă sau retragere, a reprezentanților administrației publice județene și locale, reprezentanților instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională.

În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul Hușilor a evidențiat coordonatele esențiale în care se înscrie viața unui militar.

În cadrul evenimentului, general‑maior Gabriel‑Constantin Turculeț, comandant al Diviziei 2 Infanterie Getica, i-a oferit Preasfințitului Părinte Episcop Ignatie, în numele șefului Statului Major al Forțelor Terestre, general‑locotenent Ciprian Marin, Emblema de merit Partener pentru apărare, cls. a III‑a.

De asemenea, comandant locotenent‑colonel Liviu Bobeică i‑a oferit ierarhului Hușilor Placheta aniversară.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Ignatie, Episcopul Huşilor
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri