Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Ședință a Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei

Ședință a Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 11 Septembrie 2025

În ziua de 10 septembrie 2025, la reședința mitropolitană din Iași s‑a întrunit, în şedinţă de lucru, Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Au participat: Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților; Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului; Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor; Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților; şi Preasfinţitul Părinte Teofil Trotuşanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

Pe ordinea de zi a şedinţei s‑au aflat mai multe subiecte privind viaţa bisericească, care sunt de competenţa Sinodului mitropolitan, dintre care amintim:

• Aprobarea observațiilor și propunerilor eparhiilor din cuprinsul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei la proiectul Regulamentului sectoarelor (corpurilor) de control financiar și audit intern ale Bisericii Ortodoxe Române; textul aprobat va fi trimis la Cancelaria Sfântului Sinod, urmând ca regulamentul să fie aprobat în cadrul proximei şedinţe a Sfântului Sinod;

• Desemnarea unui nou membru titular în Consistoriul Mitropolitan Monahal, pentru mandatul 2025‑2029, în persoana preacuviosului părinte Galaction Dominte, starețul Mănăstirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

În cadrul ședinței, s‑au mai abordat și unele probleme de ordin patrimonial sau administrativ.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Iașilor

 

Citeşte mai multe despre:   ședință  -   Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri