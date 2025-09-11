Ședință a Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei

Data: 11 Septembrie 2025

În ziua de 10 septembrie 2025, la reședința mitropolitană din Iași s‑a întrunit, în şedinţă de lucru, Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Au participat: Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților; Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului; Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor; Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților; şi Preasfinţitul Părinte Teofil Trotuşanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

Pe ordinea de zi a şedinţei s‑au aflat mai multe subiecte privind viaţa bisericească, care sunt de competenţa Sinodului mitropolitan, dintre care amintim:

• Aprobarea observațiilor și propunerilor eparhiilor din cuprinsul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei la proiectul Regulamentului sectoarelor (corpurilor) de control financiar și audit intern ale Bisericii Ortodoxe Române; textul aprobat va fi trimis la Cancelaria Sfântului Sinod, urmând ca regulamentul să fie aprobat în cadrul proximei şedinţe a Sfântului Sinod;

• Desemnarea unui nou membru titular în Consistoriul Mitropolitan Monahal, pentru mandatul 2025‑2029, în persoana preacuviosului părinte Galaction Dominte, starețul Mănăstirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

În cadrul ședinței, s‑au mai abordat și unele probleme de ordin patrimonial sau administrativ.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Iașilor