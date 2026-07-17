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Ședință administrativă și conferință preoțească la Protopopiatul Brașov

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Un articol de: Pr. Sebastian Nicolae Moșoiu - 17 Iulie 2026

Preoţii din Protopopiatul Brașov s-au reunit marți, 14 iulie, în cadrul ședinței administrative și al conferinței preoțești lunare, coordonate de părintele protopop Dănuț Gheorghe Benga.

În deschiderea întâlnirii au fost prezentate comunicările și hotărârile Centrului eparhial, principalul subiect vizând preluarea Centrului de Recuperare Medicală „Buna Vestire” de către Protopopiatul Brașov. Au fost analizate responsabilitățile pe care le presupune administrarea acestui centru, precum și necesitatea identificării unor soluții care să asigure susținerea investițiilor și a cheltuielilor de funcționare, în vederea continuării activității medicale și de recuperare în cele mai bune condiții. Totodată, au fost discutate și alte aspecte privind activitatea administrativă și pastorală a parohiilor.

Partea a doua a întâlnirii a fost dedicată conferinței preoțești. Pr. Dacian Zuba, de la Parohia „Buna Vestire” 1, a susținut referatul „Insecuritatea economică și migrația - efecte asupra unității familiei creștine”, evidențiind provocările cu care se confruntă familia contemporană și rolul Bisericii în sprijinirea acesteia.

Pr. Andrei Bogdan Nuțu, preot misionar la Azile, a prezentat referatul „Criza autorității parentale: educația copiilor între permisivitate și rigiditate”, subliniind importanța echilibrului dintre fermitate și iubire în formarea copiilor și responsabilitatea comună a familiei și a Bisericii în educarea noilor generații.

La finalul întâlnirii, pr. protopop Gelu Valentin Porumb a prezentat cel mai recent număr al revistei Protopopiatului Prejmer-Săcele, prilej de împărtășire a unor inițiative și experiențe pastoral-misionare din viața comunităților parohiale. 

 

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