Ședința Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei

Data: 03 Feb 2026

În ziua de 2 februarie 2026, la Colegiul „Sfântul Nicolae” din Iaşi s‑a întrunit, în şedinţă de lucru, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, la care, sub preşedinţia Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, au participat: Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și Preasfințitul Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Pe ordinea de zi a şedinţei s‑au aflat mai multe subiecte privind viaţa bisericească, care sunt de competenţa Sinodului mitropolitan, dintre care amintim:

‑ aprobarea tematicii și a bibliografiei orientative pentru obținerea gradului I în preoție;

‑ înaintarea către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a unor propuneri de acordare a rangului de arhimandrit;

‑ analiza, urmată de aprobarea propunerii Arhiepiscopiei Iașilor de înființare a Schitului Poiana Cerbului, în subordinea Mănăstirii Neamț;

‑ analiza, urmată de aprobarea propunerii Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților de înființare a Metocului de călugări „Sfântul Dimitrie” Râșca, în subordinea Mănăstirii Sihăstria Râșcăi;

‑ Analiza, urmată de aprobarea propunerii Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților de ridicare a Schitului de călugări „Pogorârea Sfântului Duh” din localitatea Vadru Negrilesei la rang de mănăstire cu hramurile „Pogorârea Sfântului Duh” și „Sfinții Cuvioși Cleopa și Paisie de la Sihăstria”.

În timpul ședinței, s‑au mai abordat și unele probleme de ordin patrimonial.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Iașilor