Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Ședința Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei

Ședința Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 03 Feb 2026

În ziua de 2 februarie 2026, la Colegiul „Sfântul Nicolae” din Iaşi s‑a întrunit, în şedinţă de lucru, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, la care, sub preşedinţia Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, au participat: Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și Preasfințitul Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Pe ordinea de zi a şedinţei s‑au aflat mai multe subiecte privind viaţa bisericească, care sunt de competenţa Sinodului mitropolitan, dintre care amintim:

‑ aprobarea tematicii și a bibliografiei orientative pentru obținerea gradului I în preoție;

‑ înaintarea către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a unor propuneri de acordare a rangului de arhimandrit;

‑ analiza, urmată de aprobarea propunerii Arhiepiscopiei Iașilor de înființare a Schitului Poiana Cerbului, în subordinea Mănăstirii Neamț;

‑ analiza, urmată de aprobarea propunerii Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților de înființare a Metocului de călugări „Sfântul Dimitrie” Râșca, în subordinea Mănăstirii Sihăstria Râșcăi;

‑ Analiza, urmată de aprobarea propunerii Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților de ridicare a Schitului de călugări „Pogorârea Sfântului Duh” din localitatea Vadru Negrilesei la rang de mănăstire cu hramurile „Pogorârea Sfântului Duh” și „Sfinții Cuvioși Cleopa și Paisie de la Sihăstria”.

În timpul ședinței, s‑au mai abordat și unele probleme de ordin patrimonial.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Iașilor

 

Citeşte mai multe despre:   ședință  -   sinod mitropolitan  -   Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei  -   IPS Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei  -   IPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor  -   IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului  -   PS Ignatie, Episcopul Huşilor  -   PS Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor  -   PS Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților  -   PS Teofil Trotușanul
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri