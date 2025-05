Sesiune Națională de Comunicări Științifice la Universitatea din Galați

Studenți și masteranzi ai Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie a Universității de Galați, alături de profesori lor, precum și alți oameni de cultură și preoți din orașul dunărean, au participat luni, 19 mai, la sesiunea de comunicări științifice studențești găzduită de Sala „Episcop Melchisedec Ștefănescu” din incinta facultății amintite. Dezbaterile și prezentările au fost structurate pe șapte secțiuni: Istorie, Relații Internaționale și Studii Europene, Filosofie, Sociologie, Resurse Umane, Teologie și Artă Sacră și Asistență Socială, ne‑a transmis părintele consilier eparhial Rareș Bucur.

La eveniment a participat și Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian, care a rostit cuvânt de bun-venit, în care și‑a manifestat aprecierea pentru interesul și efortul studenților și al masteranzilor pentru studiul aprofundat, dar și pentru implicarea acestora în numeroasele acțiuni de voluntariat.

Majoritatea lucrărilor prezentate au abordat subiecte potrivit tematicii acestui an, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca An omagial al Centenarului Patriarhiei Române și An comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea.

Studenții care a prezentat lucrării a primit punctaje din partea comisiei de evaluare a lucrărilor, iar la final, cele mai bune lucrări științifice au fost premiate de organizatori. De asemenea, toți referenții au primit diplome de participare.