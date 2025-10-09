Sfânta Cuvioasă Parascheva, cinstită la Biserica Domnească din Capitală

Biserica Domnească „Sfântul Anton”‑Curtea Veche din centrul Capitalei, Paraclis Patriarhal, își va sărbători marți, 14 octombrie, hramul de toamnă închinat Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. Acest sfânt lăcaș păstrează în patrimoniul sacru o frumoasă icoană a sfintei cuvioase, pictată de Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. Totodată, cei prezenți se pot închina și la icoana făcătoare de minuni a Sfântului Cuvios Antonie cel Mare.

Evenimentul duhovnicesc va fi marcat printr‑un bogat program liturgic la care credincioșii bucureșteni sunt invitați să ia parte și care va debuta în ajun, luni, cu slujba Vecerniei Mari cu Litia, de la ora 17:00. După slujba de seară se va face o precesiune în jurul bisericii istorice cu icoana și veșmântul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. Marți, 14 octombrie, de la ora 9:30, la Biserica Domnească „Sfântul Anton”‑Curtea Veche va fi săvârșită Sfânta Liturghie arhierească.