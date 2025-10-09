Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sfânta Cuvioasă Parascheva, cinstită la Biserica Domnească din Capitală

Un articol de: Filip Hristofor Cane - 09 Octombrie 2025

Biserica Domnească „Sfântul Anton”‑Curtea Veche din centrul Capitalei, Paraclis Patriarhal, își va sărbători marți, 14 octombrie, hramul de toamnă închinat Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. Acest sfânt lăcaș păstrează în patrimoniul sacru o frumoasă icoană a sfintei cuvioase, pictată de Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. Totodată, cei prezenți se pot închina și la icoana făcătoare de minuni a Sfântului Cuvios Antonie cel Mare.

Evenimentul duhovnicesc va fi marcat printr‑un bogat program liturgic la care credincioșii bucureșteni sunt invitați să ia parte și care va debuta în ajun, luni, cu slujba Vecerniei Mari cu Litia, de la ora 17:00. După slujba de seară se va face o precesiune în jurul bisericii istorice cu icoana și veșmântul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. Marți, 14 octombrie, de la ora 9:30, la Biserica Domnească „Sfântul Anton”‑Curtea Veche va fi săvârșită Sfânta Liturghie arhierească.

 

