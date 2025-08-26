Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Sfântul Ierarh Alexandru, sărbătorit la capela Căminului Luxab

Sfântul Ierarh Alexandru, sărbătorit la capela Căminului Luxab

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 26 August 2025

Asociația „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” își va sărbători, pe 30 august 2025, hramul principal, închinat Sfântului Ierarh Alexandru, ocrotitorul capelei din cadrul Căminului pentru vârstnici Luxab din București.

Sărbătoarea va debuta în ajun, 29 august, cu slujba Vecerniei cu Litia și Utrenia. În ziua hramului, 30 august, se va săvârși de la ora 8:00 Acatistul Sfântului Ierarh Alexandru, iar de la ora 9:00, Sfânta Liturghie.

Cu acest prilej, credincioșii pot cinsti un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Alexandru, păstrate în patrimoniul capelei. De asemenea, vor fi așezate spre cinstire și moaștele Sfântului Pantelimon și un veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.

Evenimentele liturgice se vor desfășura la capela Căminului pentru vârstnici Luxab, din strada Occidentului nr. 25, sector 1, București, unde credincioșii sunt invitați să aducă împreună prinos de rugăciune și recunoștință Sfântului Ierarh Alexandru.

 

Citeşte mai multe despre:   Luxab  -   program  -   hram
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Proiectul „Prietenie pe roţi” în Arhiepiscopia Râmnicului Știri
    Proiectul „Prietenie pe roţi” în Arhiepiscopia Râmnicului

    Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în Protoieria Râmnicu Vâlcea, prin Biroul de asistenţă socială, continuă derularea proiectului „Prietenie pe roţi”, ce îşi propune realizarea de activităţi sociale de tip recreativ, respectiv organizarea unor excursii în perioada de vară pentru copii care provin din familii aflate în dificultate, se arată pe arhiepiscopiaramnicului.ro.

    26 Aug, 2025
  • Zile de vacanţă la o parohie gălățeană Știri
    Zile de vacanţă la o parohie gălățeană

    Pe parcursul vacanței de vară, în Parohia Smulți 1 din Protopopiatul Târgu Bujor, județul Galați, s‑au desfășurat mai multe activități educative, recreative și duhovnicești în cadrul programului eparhial

    26 Aug, 2025
TOP 6 Știri