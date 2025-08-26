Sfântul Ierarh Alexandru, sărbătorit la capela Căminului Luxab

Asociația „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” își va sărbători, pe 30 august 2025, hramul principal, închinat Sfântului Ierarh Alexandru, ocrotitorul capelei din cadrul Căminului pentru vârstnici Luxab din București.

Sărbătoarea va debuta în ajun, 29 august, cu slujba Vecerniei cu Litia și Utrenia. În ziua hramului, 30 august, se va săvârși de la ora 8:00 Acatistul Sfântului Ierarh Alexandru, iar de la ora 9:00, Sfânta Liturghie.

Cu acest prilej, credincioșii pot cinsti un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Alexandru, păstrate în patrimoniul capelei. De asemenea, vor fi așezate spre cinstire și moaștele Sfântului Pantelimon și un veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.

Evenimentele liturgice se vor desfășura la capela Căminului pentru vârstnici Luxab, din strada Occidentului nr. 25, sector 1, București, unde credincioșii sunt invitați să aducă împreună prinos de rugăciune și recunoștință Sfântului Ierarh Alexandru.