Sfântul Siluan Athonitul, cinstit la Mănăstirea Techirghiol

Data: 25 Septembrie 2025

Sfântul Siluan Athonitul a fost sărbătorit miercuri, 24 septembrie, și la malul mării, la Mănăstirea „Sfânta Maria”-Techirghiol, stavropighie patriarhală, din județul Constanța, ne‑a transmis Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Sfânta Liturghie a fost săvârșită în biserica nouă a mănăstirii de către Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria, împreună cu Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei. La slujbă au participat credincioși de diferite vârste, aflați la tratament, pentru câteva zile, la Baza de odihnă și tratament balnear „Sfântul Pantelimon” de la Mănăstirea Techirghiol.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Siluan, care și‑a sărbătorit și ziua onomastică, a rostit câteva cuvinte despre viața Sfântului Siluan Athonitul. De asemenea, ierarhul a adus mulțumire Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea acordată de a petrece câteva zile la Centrul social‑pastoral și la baza de tratament a Patriarhiei Române de la Techirghiol, dar și la sfintele slujbe oficiate în această mănăstire, care este și stavropighie patriarhală. A adus mulțumire, de asemenea, maicii starețe, stavrofora Lucia Roșu; părintelui arhim. Cleopa Nistor, consilier patriarhal, directorul acestui centru al Patriarhiei Române, monahiilor și tuturor credincioșilor care au luat parte la această sărbătoare.

De asemenea, Preasfințitul Părinte Episcop Nicodim l‑a felicitat pe ierarhul roman din Ungaria, pentru sărbătoarea sfântului ocrotitor duhovnicesc.

 

