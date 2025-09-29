Sfântul Voievod Neagoe Basarab cinstit la Târgoviște

Data: 29 Septembrie 2025

Credincioși din municipiul Târgoviște au participat vineri, 26 septembrie, la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, în biserica Parohiei „Sfântul Voievod Neagoe Basarab” din cartierul Tineretului, cu prilejul hramului.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Nifon a evocat, în cuvântul său, rolul spiritual, cultural și politic al Sfântului Voievod Neagoe Basarab, cel mai cunoscut ucenic al Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, precum și unul dintre cei mai importanți conducători ai Țării Românești, făuritor de civilizație creștină, sprijinitor al misiunii Bisericii noastre, promotor al tiparului, dar și cel care a dăruit înaintașilor noștri o epocă de pace și de prosperitate, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Artizanul rezistenței prin cultură în fața puterii otomane, Sfântul Voievod Neagoe Basarab a lăsat posterității una dintre capodoperele de înțelepciune medievală – „Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie”, un autentic manual de conducere, ce are la bază valorile Evangheliei lui Hristos, reper de claritate și viziune politică și istorică, foarte actual până astăzi, a mai explicat ierarhul.

Amintind de evenimentul proclamării locale a canonizării Sfântului Voievod Neagoe Basarab, de la Târgoviște, care a avut loc în ziua de 26 septembrie 2009, când moaștele Sfântului Ierarh Nifon au fost aduse și așezate în catedrala orașului, în cadrul unei memorabile ceremonii liturgice, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon a subliniat faptul că avansăm în istorie, cu exemplul sfinților în suflet, îmbogățind cu strădania faptelor evlaviei noastre comoara credinței pe care o lăsăm ca fiind cel mai prețios dar generațiilor următoare.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat faptul că hramul unei parohii reprezintă un eveniment important pentru comunitatea de credință, fiindcă este simbolul comuniunii, al solidarității și al mărturisirii împreună a credinței, adică a ceea ce ne definește în mod fundamental existența.

La inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Nifon, pentru a celebra personalitatea Sfântului Voievod Neagoe Basarab, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei a publicat volumele: „Neagoe Basarab, Domnitorul Ţării Româneşti (1512‑1521) - argumente pentru canonizare”, 2008; „Slujba Sfântului Voievod Neagoe Basarab”, 2009; „În slujba Bisericii şi a neamului românesc”, cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a voievodului Neagoe Basarab (1512‑1521), 2012 și „Sfântul Neagoe Basarab - voievod al culturii ortodoxe românești - 10 ani de la proclamarea locală a canonizării sale”, 2019.

La eveniment au luat parte autorități județene și locale, dintre care amintim pe: Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița; Marian Tănase, prefectul Județului Dâmbovița; Daniel Cristian Stan, primarul municipiului Târgoviște, vicepreședinții Consiliului Județean Dâmbovița și viceprimarii municipiului Târgoviște.