Sfinte Liturghii arhiereşti la început de an în catedralele oltene

La începutul noului an calendaristic, de praznicul Tăierii-împrejur cea după trup a Domnului, Înalt­preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a fost prezent în mijlocul credincioşilor la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova.

La finalul sfintei slujbe, Mitropolitul Olteniei a vorbit despre dimensiunea teologică a timpului. „Prin moarte nu schimbăm altceva decât hainele trupului nostru ca să viețuim în Împărăția Tatălui ceresc. Aici pe pământ nu avem decât un timp de pregătire și de sfințire, un timp de rugăciune și de dăruire a vieții noastre lui Dumnezeu, așa cum spunem în ectenii: «Toată viața noastră lui Hristos-Dumnezeu să o dăm». Noi am primit viața de la Dumnezeu și o încredințăm Lui ca să o sfințească pentru a ne dărui cununa cea neveștejită a Împărăției Sale. Cu alte cuvinte, timpul acesta ne este dat pentru mântuirea noastră. El trebuie să fie marcat de fapte bune. Nu putem trece prin viața aceasta fără să avem o creștere”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu.

În aceeaşi zi, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu Vâlcea. „Tăierea-împrejur a Domnului ne-a reamintit că am intrat într-un legământ nou cu Dumnezeu și că am fost tăiaţi-împrejur «cu tăiere-împrejur nefăcută de mână, prin dezbrăcarea de trupul cărnii, întru tăierea-împrejur a lui Hristos» (Coloseni 2, 11). Sfântul Apostol Pavel ne încredințează că «Legea ne-a fost călăuză spre Hristos, pentru ca să ne îndreptăm din credinţă. Iar dacă a venit credinţa, nu mai suntem sub călăuză. Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Iisus» (Galateni 3, 25-26)”, a spus Arhiepiscopul Râmnicului.

Credincioşii severineni au venit în număr mare, în prima zi a anului, la Catedrala Episcopală din Drobeta-Turnu Severin. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. La finalul slujbei, a fost săvârșit un Te Deum care se oficiază în prima zi a noului an.

Pentru a încununa momentele duhovniceşti deosebite trăite la început de an la Catedrala Episcopală, protopsalţii au prezentat pe platoul din faţa sfântului locaş tradiţionalul Pluguşor și jocul Caprei, momente gustate cu multă bucurie, dar şi cu nostalgie de toţi cei prezenţi.