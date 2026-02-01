Sfinții Trei Ierarhi, cinstiți de școlile teologice clujene la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca

În ziua de prăznuire a Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, 30 ianuarie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, au liturghisit la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca.

Alături de ierarhi, au săvârşit Sfânta Liturghie clerici de la Centrul eparhial, părinți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș‑Bolyai” și de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj‑Napoca.

Pr. conf. univ. dr. Liviu Vidican‑Manci, directorul Colegiului Ortodox, a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat contextul istoric al sărbătorii, precum și modul în care Sfinții Trei Ierarhi au fost aleși ocrotitori ai învățământului teologic. De asemenea, a vorbit despre actualitatea învățăturilor lor pentru societatea de astăzi, oferind, din omiliile acestora, sfaturi și îndemnuri pentru părinți, profesori și tineri.

Răspunsurile liturgice au fost oferite, în prima parte a slujbei, de Corul de băieți al Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, dirijat de pr. prof. dr. Petru Stanciu, și de Corul de fete al Colegiului Ortodox, dirijat de arhid. prof. dr. Daniel Frumos; iar în cea de a doua parte, de Corul bărbătesc „Adoremus Dominum” al Facultății de Teologie Ortodoxă, dirijat de pr. lect. univ. dr. Daniel Mocanu, care, la chinonic, a interpretat pricesne.

La finalul slujbei, Părintele Mitropolit Andrei a vorbit despre virtuțile Sfinților Trei Ierarhi și i‑a îndemnat pe elevi și studenți să fie buni misionari, după cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos: „Nu voi M‑aţi ales pe Mine, ci Eu v‑am ales pe voi şi v‑am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi, şi roada voastră să rămână” (Ioan 15, 16).

Inspectorul școlar general al Inspectoratul Școlar Județean Cluj, prof. Marinela Marc, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul acestei zile și a evidențiat calitatea actului educațional desfășurat la Colegiul Ortodox, instituție care se află în topul preferințelor părinților din Cluj‑Napoca atunci când aleg o școală pentru copiii lor.

Pentru activitatea desfășurată în ultimii 15 ani în calitate de redactor‑șef al revistei „Renașterea”, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei l‑a hirotesit iconom stavrofor pe preotul Florin‑Cătălin Ghiț, care este cadru didactic la Colegiul Ortodox și duhovnicul Asociației „Societatea Femeilor Ortodoxe” din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.

La această sărbătoare au participat studenți și elevi teologi, corpul profesoral al celor două școli teologice clujene, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Cluj și numeroși credincioși clujeni.